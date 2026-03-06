Η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στην Τούμπα και υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ πέρασε το πρωί της Παρασκευής (6/3) από την Τούμπα και έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2028.

O 16χρονος μέσος γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, διαθέτει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα και θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project της ηλικιακής του γενιάς. Είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και εντάσσεται πλέον στο ρόστερ της Κ17 του Δικεφάλου.

Όπως έχουμε αναφέρει στο Gazzetta, πρόκειται για έναν σύγχρονο μέσο με επιθετικές τάσεις και έντονη παρουσία στο παιχνίδι, στοιχεία που τον είχαν φέρει στο παρελθόν στο περιβάλλον της βραζιλιάνικης σχολής, πριν κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο Ιωάννης Νέτο γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, έχει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, είναι μέσος και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και ανήκει πλέον στο ρόστερ της Κ17.

Καλώς ήρθες, Ιωάννη!»