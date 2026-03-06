ΠΑΟΚ: Υπέγραψε έως το 2028 ο Ιωάννης Νέτο
Ο Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ πέρασε το πρωί της Παρασκευής (6/3) από την Τούμπα και έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο του 2028.
O 16χρονος μέσος γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, διαθέτει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα και θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project της ηλικιακής του γενιάς. Είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και εντάσσεται πλέον στο ρόστερ της Κ17 του Δικεφάλου.
Όπως έχουμε αναφέρει στο Gazzetta, πρόκειται για έναν σύγχρονο μέσο με επιθετικές τάσεις και έντονη παρουσία στο παιχνίδι, στοιχεία που τον είχαν φέρει στο παρελθόν στο περιβάλλον της βραζιλιάνικης σχολής, πριν κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028.
Ο Ιωάννης Νέτο γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, έχει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, είναι μέσος και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και ανήκει πλέον στο ρόστερ της Κ17.
Καλώς ήρθες, Ιωάννη!»
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028. #PAOK #OurWay #PAOKNextGen— PAOK FC (@PAOK_FC) March 6, 2026
🔗https://t.co/5dL2QtGSSr pic.twitter.com/IHfEJJSP81
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.