Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνεχίζει μια σεζόν καριέρας, φτάνοντας τις 100 ασίστ συνολικά, σε μια χρονιά όπου η επιρροή του στον ΠΑΟΚ αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα στους αριθμούς.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς διανύει μία από τις πιο ώριμες και επιδραστικές σεζόν της καριέρας του και το αποδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο: μέσα από τους αριθμούς και τη σταθερή παρουσία του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, επιβεβαιώνοντας σε κάθε αγωνιστική γιατί θεωρείται ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές του φετινού ρόστερ.

Ο «Ζίλε» δεν μετριέται μόνο σε γκολ και ασίστ. Μετριέται στον τρόπο που επηρεάζει τον ρυθμό ενός αγώνα. Και η φετινή του σεζόν δείχνει ξεκάθαρα πως ο «κάπτεν» βρίσκεται ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της χρονιάς — όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ πέρα από αυτήν.

Στην αναμέτρηση με τη Θέλτα στην Τούμπα (19/2), ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που δημιούργησε τη φάση του γκολ, βγάζοντας την ασίστ προς τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά κρατώντας «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ στη μάχη της πρόκρισης για τους «16» του Europa League.

Η συγκεκριμένη ασίστ είχε διπλή σημασία. Από τη μία έφτασε τις 15 τη φετινή σεζόν, αριθμός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς παγκοσμίως, στη 12η θέση της σχετικής λίστας, όπου οι Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας ισοβαθμούν στην 5η θέση με 16 ασίστ, ενώ από την άλλη αποτέλεσε την 100ή ασίστ της επαγγελματικής του καριέρας, ένα ορόσημο που αποτυπώνει τη διαχρονική του επιρροή.

Οι 100 ασίστ καριέρας του Ζίβκοβιτς

ΠΑΟΚ: 63

Μπενφίκα: 24

Παρτιζάν: 13

Η μεγαλύτερη «υπογραφή» του, ωστόσο, έχει μπει στη Θεσσαλονίκη. Στην έκτη συνεχόμενη χρονιά του στον ΠΑΟΚ, ο «Ζίλε» δεν είναι απλώς ένας εξτρέμ με ποιότητα, αλλά ο παίκτης που δίνει ρυθμό, ισορροπία και καθαρή σκέψη στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Η φετινή του επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συγκριθεί με το παρελθόν. Ο Σέρβος έχει ήδη ξεπεράσει το προσωπικό του ρεκόρ των 14 ασίστ από την πρωταθληματική σεζόν 2023-24, και μάλιστα το κατάφερε σε μόλις 35 παιχνίδια, δηλαδή 14 λιγότερα από τότε.

Οι ασίστ Ζίβκοβιτς ανά σεζόν στον ΠΑΟΚ

Σεζόν Συμμετοχές Ασίστ 2020-21 48 8 2021-22 52 12 2022-23 41 6 2023-24 49 14 2024-25 42 8 2025-26 35 15

Οι αριθμοί απλώς επιβεβαιώνουν αυτό που φαίνεται στο γήπεδο εδώ και μήνες: ο Ζίβκοβιτς βρίσκεται στο πιο παραγωγικό δημιουργικά σημείο της καριέρας του. Με συνέπεια, ένταση και απόλυτη προσήλωση, αποτελεί τον παίκτη γύρω από τον οποίο «κουμπώνει» μεγάλο μέρος της επιθετικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ.

Γι’ αυτό και η απουσία του από τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο «Balaidos» του Βίγκο αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Ο ΠΑΟΚ καλείται να κυνηγήσει την ανατροπή χωρίς έναν ποδοσφαιριστή που δεν προσφέρει μόνο ποιότητα, αλλά και αγωνιστική ισορροπία, αποφάσεις και καθοδήγηση μέσα στο παιχνίδι.