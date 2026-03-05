Αρνητική απάντηση έδωσε ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ στο ενδιαφέρον που είχε από την Εθνική Κροατίας για να αναλάβει πόστο στο τεχνικό επιτελείο, σύμφωνα με όσα τονίζουν στην πατρίδα του.

Τα κροατικά δημοσιεύματα πριν ένα μήνα έφερναν τον Ντομαγκόι Βίντα στη θέση του βασικού υποψήφιου για να αναλάβει ρόλο βοηθού του Ζλάτκο Ντάλιτς στην Εθνική Κροατίας ενόψει Μουντιάλ. Τόνιζαν μάλιστα το ενδεχόμενο ο 37χρονος στόπερ της ΑΕΚ να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Βίντα, βέβαια, αυτή τη χρονική στιγμή δεν φαίνεται να κάνει τέτοιες σκέψεις καθώς επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του και μάλιστα έχει κάνει και επαφές για την ανανέωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ που λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν.

Σε κάθε περίπτωση ο Βίντα δεν φαίνεται να σκοπεύει επί του παρόντος να αναλάβει πόστο στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας της χώρας του. Όπως υποστηρίζει η κροατική Sportske Novosti και το σύνολο των media στην πατρίδα του, ο Βίντα ενημέρωσε την Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και προσωπικά τον Ντάλιτς ότι θέλει να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα και πως δεν κάνει πλάνα για να σταματήσει το καλοκαίρι.

Όπως υπογραμμίζουν τα κροατικά δημοσιεύματα, ο Βίντα ευχαρίστησε τον Ντάλιτς και μετέφερε στην Εθνική Κροατίας, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά στην καριέρα του 105 συμμετοχές, ότι είναι αρνητικός σε αυτό το ενδεχόμενο τώρα καθώς το πλάνο του είναι να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο είτε στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, είτε σε άλλη χώρα.

Είναι αλήθεια πάντως ότι ο Βίντα θα αποτελούσε την ιδανική επιλογή για αυτό που αναζητούσαν στην Κροατία, να προσθέσουν δηλαδή εμπειρία και ηγετική προσωπικότητα στο τεχνικό επιτελείο του Ντάλιτς, με έναν παίκτη που έχει πολλές και υψηλές παραστάσεις με την Εθνική του ομάδα. Ο Βίντα μετράει συνολικά 121 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, με δέκα γκολ, ενώ τη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 18 συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους καλύπτοντας είτε το κενό του Μουκουντί είτε το κενό του Ρέλβας στην ενδεκάδα όποτε αυτά προκύπτουν.