Συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Συνάντηση κορυφής για τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος θα συναντηθεί την Παρασκευή (22/05) με τον πρωθυπουργό Κωνστατίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το περιερχόμενο του συγκεκριμένου ραντεβού δεν έχει γνωστό, αν δηλαδή θα αφορά κάποιο ζήτημα που έχει κάνει με τις επιχειρήσεις του ιδιοκτήτη της «Ένωσης» ή θα έχει κάνει με κάποιο άλλο ζήτημα. Ωστόσο ως πιθανότερο φαντάζει το πρώτο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή.

Η είδηση αυτή έγινε γνωστό από τον ίδιο τον πρωθυπουργό σε «πηγαδάκι» που είχε σε μία επίσκεψη που έκανε στη Σπάρτη και επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ.