Στην Κροατία τονίζουν ότι ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ είναι πιθανό να κρεμάσει τα παπούτσια του φέτος και το όνομά του «παίζει» δυνατά για να αναλάβει ρόλο βοηθού του Ζλάτκο Ντάλιτς στην Εθνική ομάδα πριν το Μουντιάλ.

Το συμβόλαιο του Ντομαγκόι Βίντα στην ΑΕΚ λήγει το προσεχές καλοκαίρι, με τον 36χρονο Κροάτη στόπερ να διανύει φέτος την τέταρτη σεζόν του στην Ένωση, μετρώντας συνολικά 118 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Μέσα στα πιθανά ενδεχόμενα είναι ο Βίντα να κρεμάσει και τα παπούτσια του στο τέλος της φετινής σεζόν και εφόσον συμβεί αυτό και ολοκληρώσει την καριέρα του με τη φανέλα της ΑΕΚ δεν αποκλείεται να συνεχίσει στο πλευρό του Ζλάτκο Ντάλιτς στην Εθνική Κροατίας, όπως υποστηρίζουν στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα η κροατική ιστοσελίδα Jutarnji αναφέρει ότι ο Βίντα έχει αποφασίσει να τερματίσει την καριέρα του με την ΑΕΚ και αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για να αναλάβει τον ρόλο του βοηθού προπονητή πριν το Μουντιάλ, επικαλούμενη πηγές από το στενό περιβάλλον του Ντάλιτς και από τα κορυφαία στελέχη της Κροατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Μάλιστα στο ρεπορτάζ τονίζεται μεταξύ άλλων η ηγετική παρουσία του Βίντα μέσα στα αποδυτήρια της Εθνικής ομάδας το διάστημα που αγωνιζόταν υπό τις οδηγίες του Ντάλιτς και το γεγονός ότι ο Μόντριτς, αλλά και όλοι στην Κροατία έχουν εξαιρετική άποψη για τον έμπειρο στόπερ της ΑΕΚ.

Μένει να φανεί λοιπόν τους επόμενους μήνες σε σχέση και με την απόφαση που θα πάρει ο Βίντα για το μέλλον του αν η συγκεκριμένη σκέψη που φαίνεται να υπάρχει, προχωρήσει σε κάτι πιο ουσιαστικό. Ο Βίντα που φόρεσε 105 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο της Κροατίας στο στήθος, μετράει φέτος 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ΑΕΚ, σκοράροντας και ένα τέρμα.