ΑΕΚ: Με Μαρίν η αποστολή της Ρουμανίας για τα φιλικά του Ιουνίου

H Ρουμανία ανακοίνωσε την αποστολή για τα φιλικά παιχνίδια με Γεωργία και Ουαλία, με τον μέσο της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν, να υπολογίζεται κανονικά.

Η Ρουμανία, μπορεί να μη προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως τον Ιούνιο θα αγωνιστεί κανονικά, παίζοντας δύο φιλικά με την Γεωργία (02/06) και την Ουαλία (06/06), οι οποίες αμφότερες δεν κατάφεραν να προκριθούν στο τουρνούα της Βόρειας Αμερικής.

Ο προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Γκέοργκε Χάγκι, ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/05) την αποστολή με τους παίκτες που θα συμμετάσχουν στα δύο αυτά παιχνίδια.

Φυσικά από την 26άδα δεν θα μπορούσε να λείπει και ο πρωταθλητής Ελλάδας με την ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος φέτος διένυσε μια εξαιρετική σεζόν με την Ένωση, βοηθώντας την να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής.

Με τη φανέλα της εθνικής Ρουμανίας, ο 29χρόνος διεθνής μέσος έχει καταγράψει 73 εμφανίσεις, ενώ παράλληλα μετράει και 12 τέρματα.