Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις Βίντα, Μάνταλου

Ο Γιώργος Τσακίρης στάθηκε στις ανανεώσεις των Πέτρου Μάνβταλου και Ντομαγκόι Βίντα στους Galacticos by Interwetten.

Μπορεί η μεταγραφική περίοδος να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ωστόσο πολλές είναι οι ομάδες που κοιτάζουν και τις ανανεώσεις παικτών. Στην ΑΕΚ έχουν ψηλά την παραμονή των Ντομαγκόι Βίντα και Πέτρου Μάνταλου, δύο ποδοσφαιριστών που έχουν προσφέρει πολλά στην ομάδα. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις μίλησε στην εκπομπή Galacticos by Interwetten ο ρεπόρτερ ΑΕΚ του Gazzetta, Γιώργος Τσακίρης.

Ο Τσακίρης απάντησε σε ερώτηση για αν κινείται η Ένωση για παραμονή του Πινέδα, λέγοντας πως βασική προτεραιότητα είναι να παραμείνουν οι Βίντα και Μάνταλος, ενώ στάθηκε και στο όνομα του Γκατσίνοβιτς του οποίου επίσης λήγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι.