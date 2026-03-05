Ο Αστέρας Τρίπολης τιμά την ημέρα της γυναίκας με δωρεάν είσοδο για όλες τις γυναίκες στον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Ο Αστέρας AKTOR έχει μπροστά του ακόμα έναν «τελικό» στην προσπάθεια του να αποφύγει τον απόλυτο... εφιάλτη του υποβιβασμού και πρώτο υπό τις οδηγίες του μέχρι πρότινος προπονητή της Β' ομάδας, Γιώργου Αντωνόπουλου. Οι Αρκάδες θα υποδεχτούν την ερχόμενη Κυριακή (8/3) τον ουραγό Πανσερραϊκό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ματς με «υποχρέωση» νίκης.

Η ομάδα της Τρίπολης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8/3) προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες φιλάθλους στην αναμέτρηση του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Ο ASTERAS AKTOR τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, την Κυριακή στις 16:00 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται από την Θύρα 1 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ως εξής:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό θα διατίθενται αντίστοιχα:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Ώρα έναρξης αγώνα: 16:00

Ώρα ανοίγματος θυρών: 14:00.

8 Μαρτίου Ημέρα Μνήμης για τα Δικαιώματα των Γυναικών!

Όλοι και όλες μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!».