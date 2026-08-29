Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Τρίπολη, ότι ο ΟΦΗ παίζει στο Europa λέει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της NOVA ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Ατρομήτου θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και όπως τόνισε στις δηλώσεις του στη NOVA ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, ειδικά στην έδρα των Αρκάδων. Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε τόσο στο ρόστερ του, όσο και στις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων, κάνοντας ειδικά αναφορά στον ΟΦΗ.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Αστέρας AKTOR είναι πάντα ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός, κόντρα σε μια ομάδα που πηγαίνει στις σκληρές μονομαχίες, θα επιβάλει τον ρυθμό του ή θα δείξει υπομονή;

«Πρώτα απ’ όλα, με σεβασμό στον αντίπαλο, στον Αστέρα. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και στην Τρίπολη ακόμη περισσότερο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και ο καθένας μας να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ώστε να είμαστε μια δυνατή και καλή ομάδα και να αποδείξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είμαστε καλύτεροι από εκείνους. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις».

Τα μυρμήγκια είναι γνωστά για την εργατικότητά τους. Το «μυρμήγκι» του Ολυμπιακού, ο Αρμάντο Γκονθάλεθ, είναι το ίδιο εργατικός; Ποια είναι η πρώτη του εικόνα και αν πιθανότατα θα πάρει χρόνο και με τον Αστέρα;

«Έχει κάνει μόλις τρεις προπονήσεις μαζί μας. Ως άνθρωπος, η πρώτη εικόνα που δίνει είναι πολύ καλή. Είναι εξαιρετικά ευγενικός, χαμογελαστός και τον γνωρίζουμε σιγά-σιγά όλο και περισσότερο, τόσο μέσα από την καθημερινότητα όσο και μέσα από τα παιχνίδια. Ελπίζω αυτή η πολύ καλή πρώτη εικόνα που έχει δώσει να συνεχιστεί».

Στο ματς με τον Ατρόμητο οι λύσεις από τον πάγκο έδωσαν ώθηση στον Ολυμπιακό και οδήγησαν στη νίκη. Κάποιοι παίκτες από αυτούς θα επιβραβευτούν με μια θέση στο αρχικό σχήμα;

«Θα το δούμε την Κυριακή αν θα επιβραβευτούν ή όχι. Στο τέλος, μια ομάδα δεν είναι οι τρεις ή οι τέσσερις αλλαγές. Μια ομάδα δεν είναι μόνο οι έντεκα που αγωνίζονται, αλλά ολόκληρο το ρόστερ. Και πιστεύω ότι, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τους παίκτες και με τον τρόπο που δουλεύουν καθημερινά. Στο τέλος, αν προπονείσαι καλά, όλοι θα μπορέσουν να δώσουν αυτό που έχουν μέσα τους».

Κόντρα στον Ατρόμητο είδαμε έναν Ολυμπιακό πιο φρέσκο σε ιδέες. Αυτό να περιμένουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού για το ξεκίνημα της σεζόν;

«Δεν ξέρω. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Μπορεί να κάνεις ένα καλό παιχνίδι και το επόμενο να μην είναι τόσο καλό ή και το αντίστροφο. Θα ήταν καλό να αποκτήσουμε μια σταθερότητα, κυρίως ως προς την ανταγωνιστικότητά μας, ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι μας αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Η δική μας ιδέα είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες και να προσπαθούμε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Από εκεί και πέρα, το αν θα είμαστε εύστοχοι ή όχι εξαρτάται από τη μέρα, από τον παίκτη και από πολλά πράγματα. Η ιδέα, όμως, είναι να φτάνουμε πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή και τις προάλλες, απέναντι στον Ατρόμητο, το κάναμε. Πετύχαμε μόνο ένα γκολ, αλλά η εικόνα αυτού που θέλουμε να κάνουμε είναι εκεί».

Τέσσερις από τις πέντε ελληνικές ομάδες συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Τι σημαίνει αυτό για την κούρσα του πρωταθλήματος, από τη στιγμή που η ΑΕΚ συμμετέχει στο Champions League, που είναι μια πολύ απαιτητική διοργάνωση, κάτι που βίωσε πέρυσι ο Ολυμπιακός με απώλειες; Ποια είναι η δική του οπτική γωνία για αυτή τη νέα πραγματικότητα;

«Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που συνέβη κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες είναι πολύ θετικό. Θα βοηθήσει τους πάντες και θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε άνθρωποι, παίκτες και προπονητές από άλλες χώρες να αρχίσουν να βλέπουν διαφορετικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι καλό. Αυτή ήταν η ιδέα που είχαμε όταν ήρθαμε εδώ, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε μεγαλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε σταδιακά το ελληνικό πρωτάθλημα να ανέβει λίγο περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός πως ο ΟΦΗ μπορεί να αγωνίζεται σε μια διοργάνωση όπως το Europa League λέει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο».