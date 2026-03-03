Ο Αστέρας Τρίπολης θα συνεχίσει την πορεία του με τον Γιώργο Αντωνόπουλο επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος είναι ο τέταρτος προπονητής που θα περάσει από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος φέτος αγωνιστικά είναι σ' ένα συνεχόμενο ψάξιμο.

Οι Αρκάδες, είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, όντας στο -5 από την ΑΕΛ Novibet και τον Παναιτωλικό. Πλέον, το καράβι χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ για να καταφέρει να βγει σε ήρεμες θάλασσες και πάλι. Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ράσταβατς, το Gazzetta σάς ενημέρωσε ότι οι κιτρινομπλέ ήταν μεταξύ του Αντωνόπουλου και του Φεράντο.

Τελικά, τα κλειδιά δίνονται στον κόουτς της Β' ομάδας, ο οποίος οδηγούσε την ομάδα στη Super League 2 με μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα, ο 54χρονος κόουτς σε 21 ματς φέτος έχει 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης:

Ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας του ASTERAS AKTOR.

Ο κ. Αντωνόπουλος έχει πολύχρονη συνεργασία με τον ASTERAS AKTOR και τα τελευταία χρόνια αποτελεί στέλεχος του προπονητικού επιτελείου του συλλόγου μας.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής του ASTERAS B' AKTOR, με την ομάδα μας να διαγράφει εξαιρετική πορεία και να βρίσκεται σε όλη τη χρονιά στις θέσεις των Play Offs της Super League 2.

Άμεσος συνεργάτης του κ. Αντωνόπουλου θα είναι ο κ. Βαγγέλης Ντίσιος.

Ευχόμαστε στο νέο επιτελείο της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.