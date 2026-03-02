Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Πέπε Καστάνιο, ενώ τις επόμενες ώρες θα έχουμε νέες εξελίξεις...

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στον Αστέρα AKTOR. Η αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς ήταν μόνο η αρχή από τις κινήσεις της διοίκησης των Αρκάδων, ώστε να κάνουν το απαραίτητο «ηλεκτροσόκ» στην ομάδα, στην προσπάθεια να ξεφύγει από τον εφιάλτη του υποβιβασμού.

Πλέον οι Κιτρινομπλέ έχουν μπει σε μια διαδικασία που κρίνονται άπαντες, με αυτό να αφορά και το ρόστερ. Σε αυτό το πλαίσιο οι Τριπολιτσιώτες ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας με τον Πέπε Καστάνιο.

Ο Ισπανός στόπερ ήταν από τους παίκτες που δεν ικανοποίησαν τους ιθύνοντες του κλαμπ και αποφασίστηκε να αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί η έκτη του σεζόν στην Αρκαδία. Την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 12 εμφανίσεις και συνολικά φόρεσε τα κιτρινομπλέ 140 φορές.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τις επόμενες ώρες θα έχουμε νέες αποχωρήσεις από την ομάδα, ενώ φυσικά «τρέχουν» και οι εξελίξεις για τη διαδοχή του Μίλαν Ράσταβατς.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, José Castaño Muñoz Pepe».