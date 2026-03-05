Ο Παναιτωλικός έκανε κάλεσμα στον κόσμο του να... βάψει στα κιτρινομπλέ το γήπεδο στο ματς - γιορτή κόντρα στην Κηφισιά, ενώ όρισε γενική είσοδο στα 6 ευρώ.

Ο Παναιτωλικός στις 9 Μαρτίου συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και εκείνη την ημέρα θα έχει ματς με χαρακτήρα γιορτής. Οι Αγρινιώτες θα φιλοξενήσουν την Κηφισιά (18:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο και... βαμμένο στα κιτρινομπλέ

Ο Τίτορμος με ανακοίνωση του έκανε κάλεσμα σε όλους του φίλους της ομάδας, τους Αγρινιώτες και τους Αιτωλοακαρνάνες, ώστε να δώσουν δυναμικό παρών στο γήπεδο, ντυμένοι στα χρώματα της ομάδας και να δώσουν ώθηση στους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου, ώστε να συνδυάσουν την ιστορική επέτειο με νίκη.

Η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ έθεσε γενική και... συμβολική τιμή εισιτηρίων στα 6 ευρώ, η οποία παραπέμπει τόσο στο «6» της ιστορίας του κλαμπ (1926-2026), όσο φυσικά και στη θύρα των οργανωμένων φίλων της ομάδας. Θυμίζουμε πως μετά από περίπου 2,5 χρόνια φίλαθλοι θα φιλοξενηθούν στην μικρή κερκίδα, της οποίας θα ανοίξει μόνο το κάτω διάζωμα.

Τιμώντας το μοναδικό Φιλεκπαιδευτικό έργο του συλλόγου οι γηπεδούχοι θα φιλοξενήσουν στην ανακατασκευασμένη ανατολική κερκίδα δωρεάν μαθητές των Γυμνασίων του Δήμου Αγρινίου, όπως και νεαρούς αθλητές Ακαδημιών ποδοσφαίρου της περιοχής.

Οι θύρες θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την σέντρα (16:00) και η σύσταση του Παναιτωλικού είναι οι φίλαθλοι να βρεθούν στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό. Στο πλαίσιο του εορταστικού κλίματος θα υπάρχει μουσική, Drone Show, πυροτεχνήματα και άλλα πολλά στο τέλος του αγώνα.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026:

Ο Σύλλογός μας, ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, σβήνει 100 κεράκια!

Καλούμε όλους τους φίλους του, όλους τους Αγρινιώτες και Αιτωλοακαρνάνες να τιμήσουμε τα γενέθλια του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Γ.Φ.Σ., στο «σπίτι μας», στο γήπεδο!

ΝΤΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΑ-ΜΠΛΕ!!!

Κρατώντας από μια σημαία!

(σημαίες θα προσφέρονται δωρεάν κατά την είσοδο)

Στον αγώνα με την Κηφισιά (ώρα έναρξης 18.00) δίνουμε ραντεβού νωρίς (άνοιγμα θυρών ώρα 16.00). Θα διατεθούν εισιτήρια και στις τρεις κερκίδες (μεγάλη, μικρή, πέταλο) με την συμβολική τιμή των 6 ευρώ , για να υποστηρίξουμε την ομάδα να πανηγυρίσει τη νίκη και να ζήσουμε το εορταστικό κλίμα, που αξίζει σε μια τέτοια επέτειο. Με μουσική, Drone Show, πυροτεχνήματα και άλλα πολλά στο τέλος του αγώνα.

Η ανακατασκευασμένη ανατολική κερκίδα (μικρή) ανοίγει για πρώτη φορά (μόνο το κάτω διάζωμα). Τιμώντας το μοναδικό Φιλεκπαιδευτικό έργο θα φιλοξενήσουμε δωρεάν μαθητές των Γυμνασίων του Δήμου Αγρινίου, όπως και νεαρούς αθλητές Ακαδημιών ποδοσφαίρου της περιοχής μας. Οι υπόλοιπες θέσεις θα διατεθούν στους φιλάθλους μας μέσω της πλατφόρμας εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η ΠΑΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη (από 4.00 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού .

Για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια στο γήπεδο τη Δευτέρα από τις 13.00 μ.μ. έως και την έναρξη του αγώνα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΑΕ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που επιθυμούν να προβούν σε μεταβίβαση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό αρχείο οδηγιών (PDF) ΕΔΩ.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγκαίρως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια ένα τέταρτο πριν την έναρξη κάθε event».