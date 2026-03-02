Το trailer για το ντοκιμαντέρ των 100 χρόνων του Παναιτωλικού «τρέλανε» τους παρεβρισκόμενους, οι οποίοι μετέτρεψαν τον κινηματογράφο σε... κλουβί!

Στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού προβλήθηκε το trailer για το ντοκιμαντέρ του συλλόγου με τίτλο: «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή», το οποίο... ξεχείλισε από «κιτρινομπλέ» συναίσθημα.

Χαρακτηριστικό, πως αμέσως μετά την προβολή του φίλοι του Τίτορμου που βρέθηκαν στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις» δημιούργησαν συνθήκες... «κλουβιού», καθώς φώναξαν σύνθημα για την «αιωνόβια» ομάδα της καριδάς τους.

Θυμίζουμε πως στον ίδιο χώρο θα γίνει στις 6 Μαρτίου (21:00) η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ. Προβολή έχει προγραμματιστεί και μια ημέρα αργότερα (7/3, 18:300), ενώ θα ακολουθήσει και στην Αθήνα, στις 14 Μαρτίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου «Παλατάκι».

Το «κουβάρι» της ιστορίας του Τίτορμου «ξετυλίγεται» μέσα από τα μάτια, τις ιστορίες και τις αφηγήσεις όσων την έγραψαν, όσων την έζησαν. Από τα καπνοχώραφα του Αγρινίου του Μεσοπολέμου μέχρι και τα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου του 2026.