Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Παναιτωλικού για Μπελεβώνη: «Γκρινιάξαμε, βριστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, παντού μαζί!»

Με τρόπο προσωπικό και συγκινητικό ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Χρήστος Στούμπος αποχαιρέτισε τον Μάκη Μπελεβώνη μετά την αποχώρησή του από το club.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Αγρινιώτικου συλλόγου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αναφέρει τα εξής:

«Πριν 35 χρόνια το όνομά του μπήκε στο μπλοκάκι των σημειώσεων μου για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων του Παναιτωλικού. Εξελίχτηκε, μεγάλωσε και απ’ αυτή την πορεία του έχει δείξει πολλά δικά του βιντεάκια εν δράσει που ακούγεται η φωνή μου.

Έπαιξε στην Α’ Εθνική και (όπως είχε υποσχεθεί) επέστρεψε για να παίξει στη μεγάλη κατηγορία φορώντας και τον Τίτορμο, πανηγυρίζοντας δύο ανόδους ως αρχηγός. Από το ‘13 και μετά κάναμε δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ταξιδεύοντας σε όλα τα γήπεδα και ατέλειωτές συζητήσεις. Βιώσαμε δίπλα δίπλα όλη αυτή την διαδρομή της ομάδας σε τόσο ψηλό επίπεδο. Κλάψαμε από χαρά αλλά κι από στεναχώρια.

Γκρινιάξαμε, βριστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε. Απογοητευτήκαμε, σηκωθήκαμε όρθιοι. Παντού μαζί!

Για την προσφορά του στον Παναιτωλικό δεν χρειάζεται να πω κουβέντα. Γνωρίζουν όλοι, εντός και εκτός των τειχών. Ότι είναι «γνήσιος» επίσης. Για την απόφαση που πήρε την... «ευχή» μου του την έδωσα γραπτά και προφορικά. Από εδώ του εύχομαι υγεία και κάθε καλό. Και χαμόγελα σαν της φωτογραφίας πάρα πολλά…».