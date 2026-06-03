Μπελεβώνης: «Η ουσία βρίσκεται στο αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας, εύχομαι να πετάξει ακόμη ψηλότερα ο Παναιτωλικός»

Η ανάρτηση - κατάθεση ψυχής του Μάκη Μπελεβώνη και το «στο επανιδείν» στον Παναιτωλικό, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών, αρχικά ως ποδοσφαιριστής και εν συνεχεία ως στέλεχος.

Απρόσμενη εξέλιξη στον Παναιτωλικό. Ο Μάκης Μπελεβώνης αποφάσισε να αφήσει το πόστο του ως τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, αφήνοντας τεράστια κενό στο οργανόγραμμα του κλαμπ, σε νευραλγικό πόστο και εξίσου μεγάλη «κληρονομιά».

Ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός της ομάδας και τα τελευταία 14 χρόνια στέλεχος του συλλόγου με μακροσκελή ανάρτηση - κατάθεση ψυχής στο Instagram είπε «στο επανιδείν» στην ομάδα, με την οποία συνέδεσε σε μεγάλο βαθμό την καριέρα του.

Η ανάρτηση του Μάκη Μπελεβώνη

«Μερικές διαδρομές στη ζωή δεν μετριούνται με χρόνια. Μετριούνται με στιγμές, αγώνες, ευθύνες και ανθρώπους. Για μένα, ο Παναιτωλικός δεν υπήρξε απλώς ένας σταθμός της πορείας μου. Υπήρξε το μεγαλύτερο κομμάτι της. Ένας κύκλος πολλών ετών που ξεκίνησε το 1991 και ολοκληρώνεται σήμερα.

Είχα την τιμή να αγωνιστώ μαζί του στη Γ’ και τη Β’ Εθνική. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σημαντική διαδρομή στην Καλαμάτα και στον ΟΦΗ, με περισσότερες από 200 συμμετοχές στην Α’ Εθνική. Χρόνια που με ωρίμασαν ποδοσφαιρικά και ανθρώπινα , χωρίς όμως να με απομακρύνουν ποτέ από την ομάδα που θεωρούσα πάντα σπίτι μου.

Το 2007 επέστρεψα με πίστη και με την επιθυμία να συμβάλω σε κάτι μεγάλο. Ως αρχηγός είχα την τύχη να ζήσω δύο ιστορικές ανόδους, το 2009 και το 2011. Στιγμές που ανήκουν σε όλους όσοι πίστεψαν, αγωνίστηκαν και στήριξαν την ομάδα στις δύσκολες αλλά και στις όμορφες εποχές της.Από το 2012 και μετά υπηρέτησα τον σύλλογο από διαφορετική θέση, ως Γενικός Αρχηγός κι ως Τεχνικός Διευθυντής.Με την ίδια αίσθηση ευθύνης προσπάθησα καθημερινά να υπηρετώ το καλό του Παναιτωλικού, μακριά από τα φώτα και κοντά στις πραγματικές ανάγκες της ομάδας.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φιλάθλους της ομάδας μας για την αγάπη και την στήριξή τους σε κάθε κατηγορία και σε κάθε δοκιμασία και τους αποχαιρετώ με σεβασμό.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο Φώτη Κωστούλα με τον οποίο μοιραστήκαμε μια μακρά κοινή πορεία, έγινα καλύτερος άνθρωπος στο πλάι του και με τίμησε με την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή του, καθώς και όλους τους συνεργάτες του όπως και τους συμπαίκτες, προπονητές, και εργαζομένους που συνάντησα όλα αυτά τα χρόνια και με τους οποίους δουλέψαμε για τον κοινό σκοπό.

Η ουσία βρίσκεται στο αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας μέσα από το έργο και την παρουσία του. Και αυτό είναι κάτι που το κρίνει τελικά η ίδια η ιστορία.

Ο Παναιτωλικός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Εύχομαι να πετάξει ακόμα ψηλότερα κι ελπίζω ότι θα έχω πάντα μια μικρή έστω θέση στην αιωνόβια ιστορία του.

Στο επανιδείν».