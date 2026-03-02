Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Γεράσιμος Μπελεβώνης, ανακοίνωσε ότι η μικρή εξέδρα του γηπέδου θα ανοίξει στο ματς με την Κηφισιά.

Όπως ήταν γνωστό, ο στόχος του Παναιτωλικού ήταν το γήπεδο να είναι σε θέση να γεμίσει για το ματς - γιορτή των 100 χρόνων, με αντίπαλο την Κηφισιά, στις 9 Μαρτίου, όταν και συμπληρώνεται ένας αιώνας κιτρινομπλέ ιστορίας και αυτός επιτεύχθη.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γεράσιμος Μπελεβώνης, στο πλαίσιο της κεντρικής γιορτής στον κινηματιογράφο «Άνεσις» ανακοίνωσε πως η μικρή εξεδρα θα ανοίξει στο... ξεχωριστό παιχνίδι με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Μετά από περίπου 2,5 χρόνια το «κλουβί» θα μπορεί και πάλι να γεμίσει πλήρως, καθώς ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδαι που εμφανίστηκαν στην πορεία των Αγρινιωτών. Η μικρή εξέδρα θα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 2.000 φιλάθλους.

Επιπρόσθετα, ο Γεράσιμος Μπελεβώνης ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί επιβλητικό άγαλμα του Τίτορμου, ύψους τεσσάρων μέτρων, στην κεντρική είσοδο του γηπέδου. Από εκεί και πέρα αναμένεται η δημοπράτηση του μουσείου του Παναιτωλικού, με το σύνολο των έργων να ολοκληρώνονται στο προσεχές διάστημα.

Η σχετική αναφορά του Γεράσιμου Μπελεβώνη

«Σήμερα, μετά από 21 χρόνια και 100 από την ίδρυση ο Παναιτωλικός βρίσκεται στα καλύτερα του.

Έχει ένα από τα ομορφότερα και λειτουργικότερα επαρχιακά γήπεδα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος πρόεδρος που έχει ρίξει τόσα χρήματα σε γήπεδο που ανήκει στον Ερασιτέχνη, τον Δήμο και κατ’ επέκταση στον κόσμο.

Οι παρεμβάσεις από την Περιφέρεια και τον Δήμο συνεχίζονται. Παραδίδεται στον επόμενο αγώνα. Η ανάπλαση της Προυσιωτίσσης σύντομα θα ολοκληρωθεί. Ακολουθεί η ανάπλαση της εισόδου με άγαλμα του Τίτορμου, τεσσάρων μέτρων. Πιστεύω να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά και να δημοπρατηθούν μουσείο-ενεργειακή αναβάθμιση».