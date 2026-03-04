Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται με αρκετές αλλαγές απέναντι στην Κηφισιά, με τον Μπιάνκο σε ρόλο επιτελικού μέσου και τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης.

Το ζητούμενο απόψε για τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο: να περάσει από τη Νίκαια και να φύγει με το τρίποντο στις αποσκευές του. Απέναντι στην Κηφισιά μια νίκη πέρα από τη βαθμολογική της αξία, θα τον στείλει μόνο πρώτο στην κορυφή και θα του δώσει το ιδανικό μομέντουμ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό καλεντάρι, το τεχνικό επιτελείο είναι υποχρεωμένο να διαχειριστεί δυνάμεις και προβλήματα. Είναι σαφές πως υπάρχει η πρόθεση να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο πλήρης η ομάδα στο κυριακάτικο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ξανά με το πρόσφατο «τρικ» του Αλεσάντρο Μπιάνκο σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Ιταλός χαφ αρχίζει να προσαρμόζεται στη θέση πίσω από τον επιθετικό, παρότι αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως λύση για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί 118 φορές ως κεντρικός χαφ και 72 ως αμυντικός μέσος.

Δίπλα του στον άξονα κινούνται οι Ζαφείρης και Οζντόεφ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Γιακουμάκης. Στα δύο άκρα της επίθεσης τοποθετούνται οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης, με τους Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς να αποτελούν λύσεις από τον πάγκο.

Στην άμυνα, ο Μπάμπα καλύπτει το αριστερό άκρο, ο Σάντσες ξεκινά ως δεξί μπακ λόγω της απουσίας του Κένι, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελείται από τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Τσιφτσής.

Από την αναμέτρηση με την Κηφισιά απουσιάζουν οι Τάισον, Μεϊτέ, Κένι, Παβλένκα, Ντεσπόντοφ, Λόβρεν και Πέλκας.