Τρινκιέρι: «Πίστεψα στο όραμα του ΠΑΟΚ και του αφεντικού»

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε επίσημα τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας στο τέλος της σεζόν, αλλά μίλησε για όλα.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι το απόγευμα της Τετάρτης (4/3), με τον Ιταλό να αναλαμβάνει όμως τα «ηνία» του συλλόγου στο τέλος της σεζόν. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στη συμφωνία, μίλησε για τον «ισχυρό άνδρα» του συλλόγου Αριστοτέλη Μυστακίδη και ανέλυσε το πλάνο του.

«Θα προχωράμε χωρίς πολλά λόγια παρά μόνο με πράξεις. Κι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και θα φτάσουμε στον τελικό σκοπό, ο ΠΑΟΚ να γίνει ο ΠΑΟΚ του παρελθόντος. Αυτοί που μέχρι χθες μας κατηγορούσαν μάλλον δεν πίστευαν ότι θα ερχόταν αυτός ο προπονητής. Δεχόμαστε κάθε κριτική αλλά δεν θα απαντάμε σε κανέναν παρά μόνο με πράξεις. Μην μου πει κανείς ότι μέχρι το περασμένο Σάββατο πίστευε ότι θα ήταν σήμερα εδώ ο κύριος Τρινκιέρι. Είναι κάπως απίστευτο και για να καταλάβετε τη σημασία που δίνω στο όραμα του μεγαλομέτοχου και ιδιοκτήτη της εταιρίας είναι ότι ένας προπονητής, άσχετα που ήταν η μεγάλη επιθυμία μου, ήταν κάποιος στιγμή να έρθει. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ τέτοιους ανθρώπους γιατί το πιστεύω μου είναι ότι μια μεγάλη ομάδα πάντα ξεκινάει από έναν μεγάλο προπονητή. Και ξέρετε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει έναν μεγάλο προπονητή. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον στόχο που έχουμε θέσει με σύνεση και με πλάνο και όχι με κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε κανέναν γιατί δεν έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Βεζυρτζής και παρουσίασε τον Ιταλό τεχνικό.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούσα να καταλάβω τα πραγματικά αισθήματά μου. Είναι μια νέα περιπέτεια. Για μένα πάντα μετράει το ταξίδι. Αν πρέπει να περιγράψω τα συναισθήματά μου μπορώ να σας πω ότι είναι πραγματικά ενθουσιασμένος ερχόμενος στον ΠΑΟΚ τη χρονιά που συμπληρώνει τα 100 χρόνια ιστορίας του. Δεν είναι κάτι που μπορεί να βρεις στο… σούπερ μάρκετ Ο πρόεδρος είναι ο φρουρός της παράδοσης του ΠΑΟΚ και είναι σημαντικό να σε πιστεύει ένα πρόσωπο αυτής της εμβέλειας και να συνεργαστείς μαζί του. Έχω ενέργεια και αναλαμβάνω την ευθύνη. Θα σας πω την ιστορία. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε επικοινωνίες και ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα μ’ ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Το αφεντικό, ο Τέλης Μυστακίδης πήρε το αεροπλάνο και συναντηθήκαμε στο Μιλάνο.

Είπε πράγματα που μ’ έπεισαν. Δεν μίλησε συγκεκριμένα για έναν παίκτη ή ένα παιχνίδι αλλά για το όραμά του. Μετά τη συνάντηση, είχα πειστεί. Μετά τηλεφώνησα ξανά στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και του είπα ότι η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Την επόμενη μέρα, μου τηλεφώνησε ο Νίκος Μπουντούρης και μαζί με τον Νίκο Βεζυρτζή ήρθαν στο Μιλάνο. Μου έκανε εντύπωση. Τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται πολύ καλά. Στην 30ετή καριέρα μου είχα πολλά meeting. Μπορεί να συζητάς και να μην βγάλεις άκρη. Οπότε οι δύο άνθρωποι του ΠΑΟΚ που είχαν και την αριθμητική υπεροχή με πρέσαραν αρκετά. Προσπάθησα να κερδίσω το παιχνίδι προσφέροντας καλό ιταλικό κρασί αλλά ένιωσα ότι πραγματικά με ήθελαν μέσα από την καρδιά τους. Ο πατέρας μου ο οποίος δεν είναι πλέον εδώ μου είχε πει να πηγαίνω πάντα εκεί που με θέλουν. Ξέρω δύο πράγματα. Το ότι είναι στην κορυφή ο κύριος Μυστακίδης και δεύτερον ότι έχουμε τους οπαδούς κι αυτό είναι σημαντικό γιατί κάνω καλύτερα τη δουλειά μου όταν κάποιος με πιέζει για να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου.

Υπάρχει αρκετός χώρος αλλά πρέπει να κάνουμε πράγματα. Στην κορυφή έχουμε τον ιδιοκτήτη και στη βάση, αυτή τη βάση των οπαδών. Εμείς είμαστε στη μέση και ξέρουμε ότι θα πρέπει να χτίσουμε κάτι πετυχημένο. Να καθορίσουμε τη φιλοσοφία μας και τη στρατηγική μας. Πρέπει ο καθένας να ξέρει την κουλτούρα του club αλλά και τον τρόπο που θέλουμε να πετύχουμε. Αν έρθει κάποιος από την Αμερική πρέπει να ξέρει πού έρχεται, ποια είναι η κουλτούρα μας αλλά και τη μεθοδολογία μας προς την επιτυχία. Στην Ελλάδα έμαθα κάτι σημαντικό. Αγάλι αγάλι η αγουρίδα γίνεται μέλι».

Ρωτήθηκε για τη συνομιλία του με τον Τέλη Μυστακίδη και τα λόγια που τον έπεισαν. «Ο κύριος Μυστακίδης μου είπε ότι θέλει να δώσει κάτι στην πόλη και να προσφέρει στον ΠΑΟΚ κάτι σημαντικό. Ξέρει ότι θα χρειαστεί χρόνος αλλά είναι απόλυτα αφοσιωμένος σ’ αυτή την αποστολή». Σχετικά με άλλες διαπιστώσεις του μέσα από τη συνάντησή του με τον Τέλη Μυστακίδη απάντησε ότι… «είναι προνόμιο να έχεις τη δυνατότητα στη ζωή σου να συναντήσεις έναν τζέντλεμαν. Ήταν ξεκάθαρος και to the point. Θέλει να κάνει σπουδαία πράγματα, αντιλαμβάνεται όμως ότι πρέπει να κάνεις ξεχωριστά βήματα και με συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, μιλάει πολύ καλά ιταλικά γιατί γεννήθηκε στη Ρώμη».

Σε ερώτηση για τη διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά, με τον τρόπο του, ο Αντρέα Τρινκιέρι, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. «Προφανώς θέλουμε να πετύχουμε πράγματα στο διεθνές μπάσκετ. Βλέπετε πόσο μπερδεμένη είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για την επιστροφή του ΠΑΟΚ στο κορυφαίο επίπεδο και θα ασκηθεί πίεση. Αν προσπαθήσω να εξηγήσω τη φιλοσοφία μου θα χρειαστούμε τρεις μέρες. Όλα αλλάζουν στο μπάσκετ. Όλα είναι πιο γρήγορα και παλιώνουν μετά από μια μέρα. Το 2026, το εξυπνότερο για έναν προπονητή είναι να είναι πραγματιστής. Η σωστή μεθοδολογία είναι να είναι πολύ συγκεκριμένος σ’ αυτά που θέλει. Να είναι γρήγορος και να έχεις αντανακλαστικά. Πρέπει να σκέφτεσαι κι εκτός ορίων, να είσαι έξυπνος και να μπορείς να χτίσεις την ομάδα που σκέφτεσαι. Ταχύτητα, τρίποντο και αθλητικότητα είναι τα τρία στοιχεία που κυριαρχούν στο σημερινό μπάσκετ κι αυτό δεν αλλάζει. Χρειάζεται ευελιξία», απάντησε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με τους λόγους που δεν αναλαμβάνει άμεσα την ομάδα, είπε: «Πάντα λέω στους παίκτες μου ότι κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από την ομάδα, ούτε ο προπονητής. Είδα 10-12 φετινά παιχνίδια και καθώς είμαι fan της γλώσσας του σώματος, εντυπωσιάστηκα από το προπονητικό σταφ το οποίο είναι αξιόλογο παίρνοντας τη σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Έχω εκατομμύρια από ιδέες και ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς τρόπους για να παίξει. Εμπιστεύομαι τον Παντελή Μπούτσκο και θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο είναι η παραμονή του τωρινού σταφ γιατί ξέρει καλύτερα την ομάδα. Δεν ξέρεις τίποτα αν δεν έχεις προπονήσει τους παίκτες. Η παρουσία μου αυτή τη στιγμή θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά θα τη βοηθούσε. Πάντα ξέρουν περισσότερα όλοι όσοι είναι μέσα στην ομάδα. Θα έρχομαι συχνά στη Θεσσαλονίκη και προφανώς θα είμαι σε επαφή με τον Παντελή. Είναι καλός κόουτς και το έχει αποδείξει. Θα ανταλλάξουμε ιδέες και θα βοηθήσω σε κάποια πράγματα ούτως ώστε η ομάδα να έχει ισορροπία. Κι έτσι μπορώ από τώρα να αφοσιωθώ σε πράγματα που αφορούν το μέλλον και το οργανόγραμμα της ομάδας».

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ρωτήθηκε για την απόφασή του να μην κυνηγήσει συνεργασία άμεσα με ομάδα της Euroleague. «Πράγματι είναι εξαίρεση ένας προπονητής Ευρωλίγκα να επιλέγει να μην πάει σε ομάδα Ευρωλίγκα. Είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ μ’ έπεισε. Είμαι ρομαντικός και μου αρέσουν τέτοιου είδους προκλήσεις. Πιστεύω ότι υπάρχει η πιθανότητα για μια καθημερινή απόλαυση του ταξιδιού. Όταν είσαι στην Ευρωλίγκα κάνεις ένα πράγμα, ζεις με τη μέρα και το πλάνο είναι εξαιρετικά απαιτητικό το πρόγραμμα. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει εκεί. Το πώς εξαρτάται από εμάς. Οι καταστάσεις αυτές είναι τρελές αλλά τις λατρεύω γιατί σαν χαρακτήρας είμαι κι εγώ λίγο τρελός».

Ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε για το επίπεδο της φετινής Euroleague και για το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. «Κάθε χρόνο προσπαθούν να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα μέσα από μεγάλες επενδύσεις σε χρήματα και ενέργεια. Το σημαντικό είναι ότι μια ομάδα κερδίζει. Έχει ενδιαφέρον πώς θα τελειώσει η Ευρωλίγκα γιατί η φετινή διοργάνωση είναι η πιο απρόβλεπτη. Ο Παναθηναϊκός έχει καταπληκτικό ρόστερ κι αν κάνει ένα κλικ έναν μήνα πριν το Final Four και παίξει στο επίπεδο που μπορεί, μπορεί να τα καταφέρει.. Ο Ολυμπιακός πάντα είναι εκεί κι επίσης έχει απίστευτο ρόστερ. Στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει έλεος , πρέπει πάντα να είσαι στο υψηλότερο επίπεδο».

Σχετικά με το πού βλέπει τον εαυτό του μετά από δύο-τρία χρόνια απάντησε… «λατρεύω να κερδίζω τίτλους. Ναι, θα κερδίσουμε τίτλους. Είναι το ευκολότερο να πεις αλλά και το δυσκολότερο να κάνεις. Δεν θέλω να υποσχεθώ πράγματα για τα οποία δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος. Πιο σημαντικό είναι να καθορίσουμε τη φιλοσοφία μας και την κουλτούρα μας. Προφανώς θέλουμε να είμαστε εκεί, να στεκόμαστε ανταγωνιστικά. Θα χρειαστεί να τα βάλουμε με ομάδες οι οποίες χρόνια τώρα είναι στο κορυφαίο επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Άρα είναι σημαντικό να χτίσουμε κάτι συγκεκριμένο λειτουργώντας έξυπνα. Δεν είναι εύκολο και πρέπει να το αποδεχθούμε».

Βεζυρτζής: «Τον ΠΑΟΚ θα τον φέρουμε εκεί που πρέπει να τον φέρουμε και θα γίνει γρήγορα»

Ο Νίκος Βεζυρτζής ρωτήθηκε για το PAOK SPORTS ARENA καθώς επί δικής του ηγεσίας εξασφαλίστηκαν όλα τα διαδικαστικά κι έγινε το όραμα πραγματικότητα. «Όταν έλεγα ότι θα κάνουμε γήπεδο, κάποιοι χαμογελούσαν ειρωνικά. Κι όμως έγινε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Αυτή είναι η αιτία που γύρισα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπερόπλο και λέγεται Τέλης Μυστακίδης. Πρέπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να καταλάβει ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος που τον περιμέναμε πόσα χρόνια και θα πρέπει να τον διαφυλάξει σαν κόρη οφθαλμού. Μπορούμε να οδηγήσουμε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή», απάντησε μεταξύ άλλων.