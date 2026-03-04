Ο ΠΑΟΚ κλείνει σήμερα τον… μαραθώνιο των τελευταίων δύο μηνών αντιμετωπίζοντας την Κηφισιά στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής. Με πολλές απουσίες και αλλαγές.

Ένα ακόμη μεσοβδόμαδο παιχνίδι, το τελευταίο αυτής της εξαντλητικής περιόδου, καλείται να δώσει ο ΠΑΟΚ. Ο… Γολγοθάς των «ασπρόμαυρων» ολοκληρώνεται ουσιαστικά με το αποψινό εξ αναβολής ματς της 18ης αγωνιστικής απέναντι στην Κηφισιά και το ντέρμπι της Κυριακής (8/3) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων είναι ενδεικτικό της επιβάρυνσης. Από τις 6 Ιανουαρίου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, σε διάστημα δύο μηνών και δύο ημερών, ο «Δικέφαλος» θα έχει δώσει 17 αγώνες. Δηλαδή ένα παιχνίδι κάθε 3,5 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα αγωνίστηκε σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις: επτά παιχνίδια στη Superleague, τέσσερα για το Κύπελλο Ελλάδας και τέσσερα στο Europa League.

Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, πάντως, είναι ένα: να περάσει από τη Νίκαια και το βράδυ να έχει φύγει με το τρίποντο στις αποσκευές του. Γιατί πέρα από τη βαθμολογική σημασία, μια τέτοια νίκη θα τον στείλει μόνο πρώτο στην κορυφή και θα του δώσει το ιδανικό μομέντουμ ενόψει του μεγάλου ντέρμπι που ακολουθεί.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό καλεντάρι, το τεχνικό επιτελείο είναι υποχρεωμένο να διαχειριστεί δυνάμεις και προβλήματα. Είναι σαφές πως υπάρχει η πρόθεση να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο πλήρης η ομάδα στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι περιπτώσεις των Κένι, Μεϊτέ και Τάισον δεν αφορούν μυϊκά ζητήματα, αλλά περισσότερο την αντοχή στον πόνο, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να αγωνιστούν εφόσον χρειαστεί, ωστόσο για το αποψινό παιχνίδι κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθούν.

Από το ματς με την Κηφισιά θα απουσιάσουν σίγουρα οι Τάισον, Μεϊτέ, Κένι, Παβλένκα, Ντεσπόντοφ και Πέλκας, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Λόβρεν. Πολλές απουσίες, αν και όχι στο επίπεδο του αγώνα με τη Θέλτα όπου ο «Δικέφαλος» είχε φτάσει να στερείται δέκα ποδοσφαιριστών.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να εμφανιστεί με το πρόσφατο «τρικ» του Αλεσάντρο Μπιάνκο σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Ιταλός χαφ αρχίζει να προσαρμόζεται στη θέση πίσω από τον επιθετικό, παρότι αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως λύση για τον άξονα. Στην καριέρα του άλλωστε έχει αγωνιστεί 118 φορές ως κεντρικός χαφ και 72 ως αμυντικός μέσος.

Δίπλα του στον άξονα αναμένεται να βρεθούν οι Ζαφείρης και Καμαρά, ενώ στην επίθεση ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην κορυφή. Στα άκρα θα κινηθούν οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης, με τους Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς να αποτελούν λύσεις από τον πάγκο.

Στην άμυνα, ο Μπάμπα θα καλύψει το αριστερό άκρο, ο Σάντσες θα ξεκινήσει ως δεξί μπακ λόγω της απουσίας του Κένι, ενώ το δίδυμο των στόπερ θα αποτελέσουν και πάλι οι Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης, με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια.