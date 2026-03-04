Οι εμβληματικοί... λατίνοι του Παναιτωλικού, Λούκας Βιγιαφάνιες και Χόρχε Ντίας, έστειλαν μέσω του Gazzetta τις ευχές τους για τα 100 χρόνια του Τίτορμου.

Ο Παναιτωλικός γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας, τα οποία θα συμπληρωθούν στις 9 Μαρτίου, την ημέρα του αγώνα - γιορτή με την Κηφισιά, στον οποίο θα λειτουργήσει ξανά η μικρή κερκίδα του γηπέδου του Τίτορμου μετά από περίπου 2,5 χρόνια.

Eδώ και 13 διαδοχικά έτη οι Αγρινιώτες αγωνίζονται αδιάλειπτα στη Super League και αυτά τα χρόνια έχουν περάσει αρκετοί ξένοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά και εξ αυτών μερικοί «δέθηκαν» και αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Λούκας Βιγιαφάνιες κι ο Χόρχε Ντίας.

Ο νυν χαφ της Κηφισιάς ήρθε στην Ελλάδα το 2014, ως δανεικός από την Ιντεπεντιέτε και με τις εμφανίσεις του έκανε τον Παναθηναϊκό να τον αγοράσει από το κλαμπ της Αργεντινής. Σε 40 εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ σκόραρε 12 γκολ, μοίρασε 5 ασίστ και προσέφερε πολλές στιγμές... μαγείας.

Από την πλευρά του ο Χόρχε Νίας «μετακόμισε» στο Αγρίνιο το 2017, με ελεύθερη μεταγραφή από την Σαραγόσα και έμεινε μια εξαετία. Ο Ουργουανός μέσος του Πανιωνίου αποτελεί τον ξένο με τις περισσότερες εμφανίσεις με τον Τίτορμο στο στήθος (171), ενώ είναι και γενικότερα ο παίκτης που έχει φορέσει περισσότερες φορές τα κιτρινομπλέ σε επίπεδο Super League (135).

Oι δυο Λατίνοι ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν να αγωνίζονται στα μέρη μας έστειλαν μέσω του Gazzetta τις ευχές τους για το κλαμπ που τους έφερε στην Ελλάδα. Μάλιστα ο μέσος της Κηφισιάς μίλησε στα ελληνικά, καθώς μετά από τόσα χρόνια πρέπει να θεωρείται... ντόπιος.

Οι ευχές του Λούκας Βιγιαφάνιες

«Γεια σας! Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Λούκας Βιγιαφάνιες. Θέλω να πω: χρόνια πολλά Παναιτωλικέ! Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για όλα. Σ' αγαπάω πολύ!».

Ο Λούκα Βιγιαφάνες, ο πρώην παίκτης των «καναρινιών», εύχεται χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια ζωής του Παναιτωλικού! pic.twitter.com/ISC9z8oQn0 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 4, 2026

Οι ευχές του Χόρχε Ντίας

«Γεια σου Παναιτωλικάρα! Χρόνια πολλά για αυτά τα 100 χρόνια. Ήμουν στον σύλλογο για έξι χρόνια και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Όσο για τους οπαδούς, τους ευχαριστώ για όλα και να συνεχίσουν να είναι η ψυχή της ομάδας. Καλή επιτυχία για το μέλλον».