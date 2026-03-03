Τρεις ώρες Παναιτωλικός: Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια

Δείτε ολόκληρη την κεντρική εκδήλωση που έγινε στο Αγρίνιο για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού:

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για την φαντασμαγορική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας της ομάδας:

Ο Παναιτωλικός γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του στην κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΑΝΕΣΙΣ. Παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της ΕΠΟ, φορέων και αρχών. Την παρουσίασαν ο Μιχάλης Τσόχος και η Κατερίνα Αναστασοπούλου και περιλάμβανε:

Ομιλίες:

Το Φιλεκπαιδευτικό Έργο του Παναιτωλικού 1926-1983

Κωστής Τσιακανίκας, πρόεδρος του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων

100 χρόνια μετά… Σύλλογος που άξιζε να γεννηθεί!

Χρήστος Στούμπος, δημοσιογράφος

Η φανέλα με το Νούμερο 5

Βασίλης Σταρακάς, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Ο Παναιτωλικός των αξιών

Γιάννης Χαρδαλιάς, πρόεδρος Παναιτωλικού, 1995-1998

Τα τρία μεγάλα «Π»! Παναιτωλικός, Παντού και Πάντα!

Νώντας Σκυφτούλης, κοινωνιολόγος, Φίλαθλος

100 χρόνια εξέλιξης του γηπέδου

Παναγιώτης Κέκελος, πρόεδρος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Τιμητικές βραβεύσεις:

Η κορυφαία τριάδα Γ. Παπαδόπουλος «Γάλλος» – Β. Μήτσου – Χ. Μπάθας της ομάδας του 1955 που αγωνίστηκε στην τελική φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος

Η ομάδα της περιόδου 1974-1975 που κατέκτησε την άνοδο στην Α’ Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Ο προπονητής Γιώργος Χασιώτης (εμφανίστηκε μέσω συγκινητικού video) και ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε εκείνη την ομάδα

Οι ομάδες του 2011 (ο προπονητής Μπάμπης Τεννές και ο αρχηγός Γιώργος Θεοδωρίδης) και του 2013 (ο προπονητής Μάκης Χάβος και ο αρχηγός Γοιώργος Κούσας) για τις ανόδους στη Super League

Για τις ατομικές τους διακρίσεις: Ο Κώστας Κωνσταντόπουλος (1ος σε συμμετοχές), ο Νίκος Κουτσογιάννης (1ος σκόρερ όλων των κατηγοριών), ο Νίκος Καρέλης (1ος σκόρερ στη Super League)

Φίλαθλοι που βρίσκονται δεκαετίες στο πλευρό του Παναιτωλικού, ο Νώντας Σκυφτούλης, ο Χρήστος Δημάκης και η Άννα Διβριτσιώτη

Ο Περικλής Χαντζής, ερευνητής του Φιλεκπαιδευτικού έργου

Ο Νίκος Παπαγιάννης, προπονητή που οργάνωσε και λειτούργησε το τμήμα Ενόργανης, που έφερε μεγάλες διακρίσεις στο Σύλλογο

Ο (εκλιπών) Γιάννης Θεοδωρόπουλος, προπονητής που οργάνωσε και λειτούργησε το τμήμα Ελληνορωμαϊκής, που έφερε μεγάλες διακρίσεις στο Σύλλογο

Ο Κώστας Κοκκινάκης, πολίστας του νεοσύστατου τμήματος Υδατοσφαίρισης, μέλος της Εθνικής σε δύο Ολυμπιάδες, πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας

Στο Αγρίνιο βρέθηκαν για την εκδήλωση ποδοσφαιριστές που πρόσφεραν στον Παναιτωλικό και αγαπήθηκαν από τον κόσμο του:

Ράφαελ Μπρακάλι

Γουίλιαμ Εντζεγκέλε

Νίκο Μαρτίνες

Λούκας Τσάβες

Ο κορυφαίος σολίστας του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος, τίμησε με την παρουσία του αυτή σημαντική στιγμή του Συλλόγου της πόλης που γεννήθηκε, εδώ όπου άρχισε το ταξίδι του στη ζωή και στη μουσική, παίζονταν τον ύμνο της ομάδας μας και παραδοσιακή μουσική, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: