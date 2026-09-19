Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, με τον Αλέσιο Λίσι να σκληραίνει τη στρατηγική των «κλειστών χαρτιών»

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με μια πρωινή προπόνηση στη Μεσημβρία. Ωστόσο, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να κρατήσει εντελώς «κλειστά τα χαρτιά» του, καθώς δεν προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής.

Πρόκειται για μια τακτική που βλέπουμε για πρώτη φορά φέτος από τον Ιταλό τεχνικό. Πέρυσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου την εφάρμοζε κατά κόρον, επιλέγοντας συχνά να μην αποκαλύπτει τις τελικές του επιλογές πριν από τα παιχνίδια. Τώρα, ο Λίσι ακολουθεί για πρώτη φορά τον ίδιο δρόμο, παίρνοντας μαζί του όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στο τσάρτερ της αναχώρησης.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης

Όσον αφορά το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης, όπως συνηθίζεται την παραμονή των αγώνων, περιλάμβανε δουλειά στην αμυντική και την επιθετική τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων, καθώς και ειδικό πρόγραμμα στις στατικές φάσεις.

Με την προετοιμασία να έχει πλέον ολοκληρωθεί, η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρεί το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό το Αγρίνιο, με μοναδικό στόχο το διπλό πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.

