Την Τρίτη (22/9) θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη των ομάδων της Super League, παρουσία όλων των ιδιοκτητών, με θέμα στην ατζέντα την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών.

Τηλεδιάσκεψη κορυφής έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (22/9) ανάμεσα στις ομάδες της Super League, οι οποίες θα συζητήσουν για το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.

Μετά από σχετική απόφαση που πάρθηκε στο Δ.Σ της Super League πίσω στις 10 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει τελικά διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των ΠΑΕ και με πρόθεση για παρουσία όλων των ιδιοκτητών.

Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος, Μάριος Ηλιόπουλος και Ιβάν Σαββίδης θα συζητήσουν μαζί με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες για το τι μέλλει γενέσθαι γύρω από την κεντρική διαχείριση και την ανακατανομή των τηλεοπτικών, με κεντρικό όφελος την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της λίγκας.