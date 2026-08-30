Ντιέγκο Κόστα: Από οικοδόμος στο Κάμπο Γκράντε, αρχηγός στη Σάο Πάουλο και πρωταθλητής Ρωσίας στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Ντιέγκο Κόστα, έναν aggressive και ποιοτικό στόπερ. Η διαδρομή από τις οικοδομές του Κάμπο Γκράντε μέχρι το άμεσο «ναι» του Λέο Μάτος.

Ο ΠΑΟΚ φέρνει στη Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό αμυντικό 27 ετών, με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμυρίων ευρώ, πρωταθλητή Ρωσίας με την Κρασνοντάρ και 161 παιχνίδια στην πλάτη του με τη Σάο Πάουλο.

Ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται δανεικός με οψιόν αγοράς, σε μια μεταγραφική κίνηση στην οποία έπαιξε τον ρόλο του και ένας άνθρωπος που τον γνωρίζει από πολύ παλιά: ο Λέο Μάτος.

Όταν το όνομα του Βραζιλιάνου στόπερ έφτασε στον ΠΑΟΚ και τέθηκε υπόψη του Μάτος, η απάντησή του ήταν άμεση και θετική. Τον γνωρίζει από τη Σάο Πάουλο και είχε ξεκάθαρη εικόνα για τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητά του.

Το scouting report που συνοδεύει τον Ντιέγκο Κόστα είναι επίσης αρκετά σαφές. Aggressive στόπερ, δυναμικός στις μονομαχίες, ποιοτικός με την μπάλα και με την ένταση που απαιτεί η θέση. Κυρίως, ένας ποδοσφαιριστής έτοιμος να παίξει και να προσφέρει άμεσα, χωρίς να χρειάζεται μεγάλο διάστημα προσαρμογής σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και αγωνιστικού ρυθμού.

Από τις οικοδομές στην Cotia

Πίσω από τον ποδοσφαιριστή που η Κρασνοντάρ αγόρασε το καλοκαίρι του 2024 αντί 7,5 εκατομμυρίων ευρώ υπάρχει μια διαδρομή που ξεκίνησε πολύ μακριά από τα εκατομμύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ντιέγκο Ενρίκε Κόστα Μπαρμπόσα γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 στο Κάμπο Γκράντε της Βραζιλίας. Πριν ανοίξει για τα καλά ο δρόμος του ποδοσφαίρου, δούλευε μαζί με τον πατριό του στις οικοδομές. Είναι μια περίοδος της ζωής του που ο ίδιος δεν ξέχασε ποτέ και στην οποία αναφέρθηκε όταν, χρόνια αργότερα, αποχαιρετούσε τη Σάο Πάολο για να κάνει το μεγάλο βήμα προς την Ευρώπη.

Σε ηλικία 15 ετών πέρασε την πόρτα της περίφημης Cotia, της ακαδημίας της Σάο Πάολο που έχει αναδείξει ορισμένα από τα σημαντικότερα ταλέντα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Εκεί άρχισε να δημιουργείται ο ποδοσφαιριστής που σήμερα έρχεται στην Τούμπα. Αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και ως αμυντικός μέσος, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την άνεσή του με την μπάλα και την ικανότητά του να συμμετέχει στην ανάπτυξη από χαμηλά.

Παράλληλα, από πολύ μικρός έδειξε στοιχεία προσωπικότητας. Έγινε αρχηγός στις μικρές ομάδες της Σάο Πάουλο και ήταν αρχηγός στην ομάδα που κατέκτησε το Copa São Paulo de Futebol Júnior το 2019.

161 παιχνίδια και τρία τρόπαια με τη Σάο Πάολο

Στις 8 Δεκεμβρίου 2019 έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του απέναντι στην CSA και από το 2020 άρχισε να βρίσκει σταθερά χώρο στην πρώτη ομάδα.

Η παρουσία του στη Σάο Πάολο δεν περιορίστηκε σε μια απλή μετάβαση ενός παιδιού της ακαδημίας στην πρώτη ομάδα. Έφτασε στις 161 επίσημες συμμετοχές, πέτυχε πέντε γκολ και κατέκτησε τρεις τίτλους: το Campeonato Paulista το 2021, το Copa do Brasil το 2023 και τη Supercopa Rei το 2024.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε η πρόταση από την Ευρώπη. Η Κρασνοντάρ έβγαλε από τα ταμεία της 7,5 εκατομμύρια ευρώ και του έδωσε πενταετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Πρωταθλητής με την Κρασνοντάρ

Η πρώτη σεζόν του στη Ρωσία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ντιέγκο Κόστα αποτέλεσε βασικό κομμάτι της Κρασνοντάρ που κατέκτησε το 2024-25 το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Έκανε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, τις 29 ως βασικός, ξεπερνώντας τα 2.900 αγωνιστικά λεπτά. Την επόμενη σεζόν ανέβασε ακόμη περισσότερο τους αριθμούς του: 37 παιχνίδια, 34 παρουσίες στο αρχικό σχήμα, περισσότερα από 3.100 λεπτά και τρία γκολ.

Η διετία του στη Ρωσία εξηγεί και την εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας του. Από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ όταν μετακόμισε στην Κρασνοντάρ, σήμερα βρίσκεται στα 12 εκατομμύρια.

Η γνωριμία του Μάτος και το άμεσο «ναι»

Ο Λέο Μάτος γνωρίζει τον Ντιέγκο Κόστα από τη Σάο Πάουλο και όταν ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, η άποψή του ζητήθηκε από τους ανθρώπους του Δικεφάλου. Η εισήγηση ήταν άμεσα θετική.

Ο Μάτος γνώριζε τον χαρακτήρα του, το αγωνιστικό προφίλ του και το περιβάλλον μέσα από το οποίο αναδείχθηκε. Και η περίπτωση του Κόστα ταίριαζε σ' αυτό που αναζητούσε ο ΠΑΟΚ για το κέντρο της άμυνας: έναν aggressive στόπερ, δυνατό στις προσωπικές μονομαχίες, με ποιότητα στην πρώτη πάσα και την αγωνιστική ετοιμότητα για να μπει άμεσα στις επιλογές.

Στα 27 του πλέον δεν έρχεται στην Ευρώπη για να μάθει. Έχει πίσω του περισσότερα από 160 παιχνίδια με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Βραζιλίας και δύο γεμάτες σεζόν στη Ρωσία.

Από την Κρασνοντάρ στην Τούμπα με δύο... γνώριμους του ΠΑΟΚ

Στα αποδυτήρια της Κρασνοντάρ ο Ντιέγκο Κόστα είχε το τελευταίο διάστημα δίπλα του δύο ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη.

Ο συμπατριώτης του Ντόουγκλας Αουγκούστο φόρεσε για τέσσερα χρόνια, από το 2019 μέχρι το 2023, την ασπρόμαυρη φανέλα, πριν μετακομίσει στη Γαλλία για τη Ναντ και στη συνέχεια στη Ρωσία. Στην Κρασνοντάρ βρίσκεται πλέον και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος αποχώρησε φέτος από τον ΠΑΟΚ και ακολούθησε ουσιαστικά την αντίθετη διαδρομή από αυτή που ετοιμάζεται να κάνει τώρα ο Κόστα.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ αφήνει, λοιπόν, στην Κρασνοντάρ δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται για τη Θεσσαλονίκη έχοντας τη δυνατότητα να γνωρίζει ήδη αρκετά πράγματα από πρώτο χέρι για την ομάδα, την Τούμπα και το περιβάλλον που θα συναντήσει.

Από το Κάμπο Γκράντε και τις οικοδομές, στην Cotia και το περιβραχιόνιο της Σάο Πάουλο. Από εκεί στα 7,5 εκατομμύρια της μεταγραφής στην Κρασνοντάρ και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ρωσίας. Τώρα, στα 27 του, ο Ντιέγκο Κόστα αφήνει τη Ρωσία για τον ΠΑΟΚ, που προσθέτει στην αμυντική γραμμή του έναν aggressive, δυναμικό και ποιοτικό στόπερ, έτοιμο να μπει και να παίξει.