Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Τζόντζο Κένι στο εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά το βράδυ της Τετάρτης (4/3 -20:00) στη Νίκαια,

Ολοκληρώθηκε στη Νέα Μεσημβρία η μίνι προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, με το τεχνικό επιτελείο να καταστρώνει τα τελικά του πλάνα χωρίς τον Τζόντζο Κένι.

Η μαγνητική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο Άγγλος μπακ έδειξε αιμάτωμα στη φτέρνα, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Όλο το βάρος πέφτει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή (8/3) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το διακύβευμα του αυριανού εξ αναβολής αγώνα είναι ξεκάθαρο. Με νίκη, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο φτάνει τους βασικούς του ανταγωνιστές στην κορυφή, αλλά τους προσπερνά βάσει ισοβαθμίας. Και αυτό από μόνο του δίνει στην αναμέτρηση χαρακτήρα κομβικό, λίγο πριν την τελική ευθεία της σεζόν.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιελάμβανε δουλειά στην τακτική προσέγγιση του αγώνα μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ σημαντικό κομμάτι αφιερώθηκε και στις στατικές φάσεις.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κένι, Τάισον και Παβλένκα, ενώ οι Πέλκας και Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο. Ο Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.