O Δήμος Θεσσαλονίκης θα ανακηρύξει επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη, μετά από απόφαση που ελήφθη στη σημερινή (2/3) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τιμήσει τον Ιβάν Σαββίδη, ανακηρύσσοντας τον επίτιμο δημότη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της πόλης τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την απονομή τιμητικής διάκρισης προς τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μια θεσμική αναγνώριση της προσφοράς του, με το δημοτικό συμβούλιο να τονίζει πως πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές πρωτοβουλίες σε επιχειρηματικό, κοινωνικό και αθλητικό επίπεδο, επηρεάζοντας ουσιαστικά την πορεία της πόλης τα τελευταία χρόνια.

Ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, αλλά και η συντριπτική πλειονότητα των δημοτικών συμβούλων που τοποθετήθηκαν, αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη συνολική παρουσία και δράση του κ. Σαββίδη, υπογραμμίζοντας πως η δραστηριότητά του έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επενδυτικές πρωτοβουλίες και στις κοινωνικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες –όπως επισημάνθηκε– συνέβαλαν ουσιαστικά στην οικονομική ενίσχυση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευρύτερη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, αλλά και της χώρας συνολικά.