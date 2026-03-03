Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε πως την Παρασκευή (06/03) θα λάβει χώρα ΔΣ με πλούσια θεματολογία.

Την προσεχή Παρασκευή (06/03) θα λάβει χώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan Superleague το οποίο θα αποφασίσει για διάφορα θέματα της κλήρωσης των Play Offs και Play Out του πρωταθλήματος, όπως οι κλειδάριθμοι.

Ακόμη στην ημερήσια διάταξη υπάρχει και το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης από το στοίχημα, αλλά και το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας για τη μουσική που παίζει στα γήπεδα.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, στις 12:15 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Κλειδάριθμοι και λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4 και Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

2/ Οικονομική ενίσχυση εκ του φόρου κερδών από τα τυχερά παίγνια και οικονομικές σχέσεις του συνεταιρισμού με τις ΠΑΕ – μέλη του.

3/ Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας - μουσικής στα γήπεδα».

4/ Διάφορα.