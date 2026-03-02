Stoiximan Superleague: Οι διαιτητές που ορίστηκαν στο Παναθηναϊκός-ΟΦΗ και το Κηφισιά-ΠΑΟΚ
Γνωστοί έγιναν από την ΕΠΟ οι ορισμοί των διαιτητών στους οποίους προέβη η ΚΕΔ για τους αγώνες του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ (18:00) στην Λεωφόρο και της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη (20:00) την προσεχή Τετάρτη (04/03).
Ο πρώτος ήταν κανονικά να γίνει την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο δεύτερος την 18η, αλλά αναβλήθηκαν αμφότεροι λόγω της άσκησης του δικαιώματος «joker out» από την πλευρά των «πρασίνων» και των «ασπόμαυρων» για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
Ο Άγγελος Ευαγγέλου είναι ο Έλληνας διαιτητής που ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχοντας ως βοηθούς τους Πέτρο Πάτρα και Βασίλη Μωϋσιάδη. Τέταρτος θα είναι ο Γιώργος Κόκκινος ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Στέφανος Κουμπαράκης και Σπύρος Ζαμπαλάς.
Ο 42χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει φέτος τέσσερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δύο πρωτάθλημα, Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3 και ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2 και άλλα δύο στο Κύπελλο, Παναθηναϊκός - Άρης 3-0 και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1.
Έχει βρεθεί και σε δύο αγώνες του ΟΦΗ. Έναν στο πρωτάθλημα, όπου οι Κρητικοί έχασαν μέσα στην έδρα τους με 2-1 κι έναν στο Κύπελλο, στη φάση των ομίλων, όταν κι έχασαν με 2-0 από την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena».
Στο Κηφισιά-ΠΑΟΚ θα βρεθεί ο Βασίλης Φωτιάς έχοντας ως βοηθούς του τους Άγγελο Κολιάκο και Χρήστο Κορώνα. Τέταρτος θα είναι ο Κατοίκος ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Βεργέτης και Τζήλος.
Ο Έλληνας ρέφερι έχει σφυρίξει φέτος τρία παιχνίδια του ΠΑΟΚ και δύο της Κηφισιάς στο Κύπελλο.
- ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0
- Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (Κύπελλο)
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0 (Κύπελλο)
- Λεβαδειακκός - Κηφισιά 2-0 (Κύπελλο)
