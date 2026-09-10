Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον εξ' αναβολής αγώνα με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Για πρώτη φορά στη θητεία του στον Παναθηναϊκό ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε μία ενδεκάδα χωρίς την παραμικρή αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τον εξ' αναβολής αγώνα με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Δανός τεχνικός αποφάσισε να μην προβεί σε κάποιο ροτέισον διατηρώντας ίδιο τόσο τον σχηματισμό όσο και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου, ο Πένια θα βρεθεί κάτω από την εστία έχοντας μπροστά του τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα δύο άκρα της άμυνας θα παίξουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ο Κάνγκουα θα παίξει δίπλα στον Καμαρά ενώ στα δεξιά θα βρίσκεται ο Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται οι Λιβάι Γκαρσία και Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Λούζα, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι, Τεττέη.