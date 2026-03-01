Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν η μάχη για την οκτάδα και την αποφυγή των Play Out μεγαλώνει. Ο κίνδυνος για τον Άρη να μείνει εκτός και ακόμα μεγαλύτερη μάχη για την σωτηρία.

Εκτός από την μάχη της κορυφής όπου παραμένει εξαιρετικά μεγάλη με τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να έχουν ουσιαστικά τις ίδιες πιθανότητες για να τα καταφέρουν, επίσης μεγάλες είναι αρχικά αυτή για την είσοδο στην οκτάδα και εν συνεχεία για την παραμονή στην κατηγορία. Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν κάθε ματς έχει την δικιά του μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον.

Ουσιαστικά οι ομάδες αυτές φαίνεται να έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ ή για να είμαστε ακόμα πιο σωστοί, σε τρία. Στο ένα είναι όσες βρίσκονται πιο κοντά στην οκτάδα και τα δίνουν όλα για να βρεθούν εκεί, ωστόσο αν δεν τα καταφέρουν η διαφορά που έχουν από τις δύο τελευταίες είναι τόσο μεγάλη που είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί στα Play Out. Σε αυτό προστέθηκε και ο Άρης που έχει έναν βαθμό παραπάνω από τον Βόλο που έπεσε στην 9η θέση.

Και φυσικά είναι και οι άλλες που κοιτάζουν και αυτές να μπορέσουν να βρεθούν στην οκτάδα για να αποφύγουν το άγχος, έχοντας ωστόσο ως πρώτο μέλημα να μαζέψουν στα ματς που απομένουν όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς για να είναι σε καλύτερη θέση όταν θα κρίνεται η παραμονή στα Play Out.

Υπάρχει βέβαια και το τρίτο γκρουπ που σε αυτό είναι μόλις δύο ομάδες που βαθμολογικά βρίσκονται στην χειρότερη κατάσταση σε σχέση με τις άλλες. Φυσικά μιλάμε για τον Πανσερραϊκό που είναι στην τελευταία θέση με μόλις 12 βαθμούς και τον Αστέρα Τρίπολης που είναι στην προτελευταία με 16, πέντε λιγότερους από τους ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά και Παναιτωλικό. Εμείς πάμε να δούμε το πρόγραμμα όλων των ομάδων και τους βαθμούς που έχουν, βάζοντας μέσα και αυτές που θεωρητικά μόνο με «αυτοκτονία» θα υποβιβαστούν.

Άρης: Κινδυνεύει να μείνει εκτός

Ξεκινάμε με τον Άρη που εκεί που η παρουσία του στην οκτάδα φάνταζε σίγουρη, μετά τα τελευταία αποτελέσματα που έχει κινδυνεύει σοβαρά να μείνει εκτός. Οι «κίτρινοι» είναι στην 7η θέση με 28 βαθμούς, όσους και ο ΟΦΗ και έναν πάνω από τον Ατρόμητο που είναι στην οκτάδα και τον 9ο Βόλο. Ουσιαστικά αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι και αυτές που θα παλέψουν για τις τρεις θέσεις, όπερ σημαίνει πως μία θα μείνει εκτός, έχοντας ωστόσο ουσιαστικά εξασφαλίσει την παραμονή της καθώς δεν γίνεται να δυσκολευτεί στα Play Out.

Το πρόγραμμα του Άρη

24η αγωνιστική: Άρης - Ατρόμητος

25η αγωνιστική: Πανσερραϊκός - Άρης

26η αγωνιστική: Άρης - ΟΦΗ

ΟΦΗ: Παίζοντας έτσι δεν χάνουν την οκτάδα οι Κρητικοί

Συνεχίζουμε με τον ΟΦΗ που το τελευταίο χρονικό διάστημα πάει από το καλό στο καλύτερο. Οι Κρητικοί έχουν σκαρφαλώσει στην 6η θέση με 28 βαθμούς και ουσιαστικά παλεύουν με τους Βολιώτες του Θεσσαλονικείς και τον Ατρόμητο για την οκτάδα, αλλά ακόμα και να μην βρεθούν σε αυτή είναι σίγουρο πως έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (είχε αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων»)

24η αγωνιστική: Βόλος – ΟΦΗ

25η αγωνιστική: ΟΦΗ - Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: Άρης – ΟΦΗ

Ατρόμητος: Από την αγωνία των τελευταίων θέσεων κοιτάζει για τα καλά οκτάδα

Οι Περιστεριώτες έχουν καταφέρει να βρεθούν στην οκτάδα με τους ίδιους βαθμούς με τον Βόλο που είναι στην 9η θέση και συνεχίζουν να παλεύουν για να μείνουν εκεί, έχοντας από την άλλη εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή τους. Οι «κυανόλευκοι» έχουν θα λέγαμε και το πιο δύσκολο πρόγραμμα με εκτός έδρας ματς με Άρη και Λεβαδειακό και εντός με ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα του Ατρόμητου

24η αγωνιστική: Άρης - Ατρόμητος

25η αγωνιστική: Ατρόμητος - ΑΕΚ

26η αγωνιστική: Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Βόλος: Κινδυνεύει να μείνει εκτός οκτάδας, αλλά μόνο αυτό

Ο Βόλος είναι ακόμα μία ομάδα που θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη για την σωτηρία της. Οι Βολιώτες η αλήθεια είναι πως μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα μπορεί να μείνουν εκτός οκτάδας, αν και έφτασαν τον Ατρόμητο με την ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ, κάτι που πριν ένα μήνα θεωρούταν σίγουρο, αλλά και να βρεθούν στα Play Out η διαφορά τους με Πανσερραϊκό και Αστέρα είναι τέτοια που δεν καλύπτεται με τίποτα.

Το πρόγραμμα του Βόλου

24η αγωνιστική: Βόλος – ΟΦΗ

25η αγωνιστική: Κηφισιά – Βόλος

26η αγωνιστική: Βόλος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά: Έκανε άλμα σωτηρίας με τη νίκη επί του Λεβαδειακού

Η Κηφισιά θεωρήθηκε και δικαίως ως η ευχάριστη έκπληξη του πρώτου μισού του πρωταθλήματος, καθώς εκτός από τους βαθμούς που πήρε, είχε συνολικά μια εξαιρετική εικόνα. Μετά και τις αποχωρήσεις των Τεττέη και Παντελίδη υπήρξε μια πτώση, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι «κυανόλευκοι» προσπαθούν να ανακάμψουν και δείχνουν να το πετυχαίνουν ως ένα βαθμό, με αποκορύφωμα τον πόντο με τον Άρη στο «Βικελίδης» και φυσικά την τεράστια νίκη επί του Λεβαδειακού. Και για το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο ισχύει το ότι ακόμα και αν δεν καταφέρει να βρεθεί οκτάδα, κάτι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, τουλάχιστον με τους 8 βαθμούς διαφορά από τον Αστέρα θα πρέπει η παραμονή να θεωρείται δεδομένη.

Το πρόγραμμα της Κηφισιάς

18η αγωνιστική: Κηφισιά – ΠΑΟΚ (είχε αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «ασπρόμαυρων»)

24η αγωνιστική: Παναιτωλικός - Κηφισιά

25η αγωνιστική: Κηφισιά - Βόλος

26η αγωνιστική: ΑΕΚ – Κηφισιά

Παναιτωλικός: Φορτσάρει για να παραμείνει στην κατηγορία

Πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου ο Παναιτωλικός ήταν από τις ομάδες που βρίσκονταν σε κακή θέση όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και αγωνιστικά. Μετά τις κινήσεις που έγιναν, οι Αγρινιώτες με δύο συνεχόμενες νίκες επί της ΑΕΛ Novibet και του Αστέρα πήραν βαθμολογική ανάσα φτάνοντας τους 21 βαθμούς. Στα τρία ματς που απομένουν τα... καναρίνια θέλουν να συνεχίσουν να έχουν αυτή την εικόνα και ακόμα και αν δεν μπορέσουν να βρεθούν στην οκτάδα, κάτι σχεδόν αδύνατο, να μαζέψουν τους βαθμούς που θα τους κάνουν να νιώθουν πιο ασφαλείς στα Play Out.

Το πρόγραμμα του Παναιτωλικού

24η αγωνιστική: Παναιτωλικός - Κηφισιά

25η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

26η αγωνιστική: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΛ Novibet: Πισωγύρισμα η βαριά ήττα από ΟΦΗ αλλά κρατάει τις τύχες στα χέρια της

Και συνεχίζουμε με την ΑΕΛ Novibet. Οι «βυσσινί» πριν αναλάβει ο Σάββας Παντελίδης ήταν μαζί με τον Πανσερραϊκό τα μεγάλα φαβορί για να υποβιβαστούν. Με το που ανέλαβε όμως, σε συνδυασμό και με την σημαντική μεταγραφική ενίσχυση βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα σε σημείο να φέρνει 1-1 με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και επίσης 1-1 με τον ΠΑΟΚ στην AEL FC Novibet Arena και να υπάρχει απογοήτευση καθώς μπορούσε και τη νίκη.

Αν δεν ήταν και η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ θα λέγαμε πως όλα πάνε εξαιρετικά,. Οι Θεσσαλοί είναι εξαιρετικά δύσκολο να παλέψουν για οκτάδα, αλλά ακόμα και αν δεν το πετύχουν, αν κερδίσουν την προτελευταία αγωνιστική τον Αστέρα εντός έδρας, θα έχουν κάνει άλμα παραμονής.

Το πρόγραμμα της ΑΕΛ Novibet

24η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

26η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Αστέρας Τρίπολης: Έτσι όπως τα έκανε τρέχει και δεν φτάνει

Αν μια επαρχιακή ομάδα έχει καταφέρει να εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Super League αυτή είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Οι Αρκάδες ωστόσο φέτος βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και με μόλις 16 βαθμούς, 5 λιγότερους από ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά και Παναιτωλικό θα πρέπει να παλέψουν δέκα φορές παραπάνω όχι φυσικά για οκτάδα, αλλά για να μειώσουν την διαφορά τους από το παραπάνω γκρουπ ελπίζοντας πως στα Play Out θα καταφέρουν να μείνουν. Το έργο τους φυσικά μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που τόσα χρόνια έχει δείξει πως τα καταφέρνει στα δύσκολα, μένει να δούμε αν μπορεί να το δείξει για ακόμα μία φορά.

Το πρόγραμμα του Αστέρα Τρίπολης

24η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

25η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

26η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός: Αναζητούν ένα θαύμα τα... λιοντάρια

Και κλείνουμε με την τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα τον Πανσερραϊκό. Τα... λιοντάρια έχοντας μόλις 12 βαθμούς, δηλαδή 9 λιγότερους από όσες βρίσκονται στο γκρουπ των 21, ουσιαστικά κυνηγάνε ένα θαύμα και όσο δεν παίρνουν βαθμό, τόσο αυτό το θαύμα γίνεται όλο και μεγαλύτερο και δύσκολο να γίνει. Είναι βέβαια δεδομένο πως θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για να το πετύχουν, αλλά χωρίς την παραμικρή αμφιβολία βρίσκονται στην χειρότερη θέση από όλες τις ομάδες.

Το πρόγραμμα του Πανσερραϊκού

24η αγωνιστική: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

25η αγωνιστική: Πανσερραϊκός – Άρης

26η αγωνιστική: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 53

2. AEK 53

3. ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.)

6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

--------------------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24 (22 αγ.)

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ