Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε μερικές απίθανες απαντήσεις στο Q&A του Sky Sports.

Όταν δεν σερβίρει γκολ τον Όντεγκααρντ, ο Χρήστος Τζόλης συστήνεται στο αγγλικό κοινό και εκτός γηπέδου, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να συμμετέχει σε ένα ξεκαρδιστικό Q&A του Sky Sports.

Μεταξύ άλλων, ο εξτρέμ της Άρσεναλ αποκάλυψε ότι ο πρώτος Κανονιέρης που του έστειλε μήνυμα ήταν ο Μαντουέκε, ότι το παστίτσιο είναι το κορυφαίο ελληνικό φαγητό και ότι φτιάχνει εξαιρετικό λινγκουίνι με γαρίδες, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να τραγουδήσει και Backstreet Boys!

Ερωτηθείς δε για τα παρατσούκλια που έχει στο Έμιρεϊτς, αποκάλυψε πως τον φωνάζουν από Λεωνίδα και... ελληνική σαλάτα μέχρι τζατζίκι, Μύκονο και Σαντορίνη, προκαλώντας το γέλιο του ρεπόρτερ του Sky Sports...