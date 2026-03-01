Η ΑΕΚ είχε δυο δοκάρια στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον Βόλο, με Κοϊτά και Γιόβιτς. Ακυρώθηκε από το ημιαυτόματο γκολ του Βάργκα.

Μετά το γκολ του Ουρτάδο για πέναλτι του Πήλιου η ΑΕΚ πίεσε για να ανακτήσει προβάδισμα στον Βόλο, όμως στάθηκε άτυχη σε τρεις περιπτώσεις.

Στο 71ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ και ο Βάργκα με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη. Το γκολ μέτρησε σε πρώτο χρόνο, όμως ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του ημιαυτόματου για οφσάιντ.

Στο 80ο λεπτό ο Κοϊτά έβγαλε σέντρα - σουτ από τα αριστερά, ο Βάργκα δεν βρήκε την μπάλα και αυτή κατέληξε στο δοκάρι του Βόλου.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 86' ο Ελίασον έβγαλε σέντρα από τα δεξιά, ο Γόβιτς πήρε την κεφαλιά και ο Σιαμπάνης με εξαιρετική εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του.

Τελικά η ΑΕΚ βρήκε το γκολ της ισοφάσισης στην τελευταία φάση του ματς με τον Ρέλβας.