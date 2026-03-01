Superleague, η βαθμολογία: Αγκαζέ στο ρετιρέ Ολυμπιακός και ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων, έσωσε τον βαθμό και πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Μεγάλη μάχη στο γκρουπ «5-8».

Η ΑΕΚ αν και έπαιζε σε ένα Πανθεσσαλικό κατάμεστο από τους φίλους της, δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Βόλου, πληρώνοντας τα λάθη της. Οι Θεσσαλοί αγκάλιασαν τη μεγάλη νίκη, αλλά τελικά με γκολάρα στο 98' ο Ρέλβας... υπέγραψε το τελικό 2-2! Πλέον η Ένωση σε συνδυασμό με το πέρασμα του Ολυμπιακού από τις Σέρρες, μοιράζεται την κορυφή με τους ερυθρόλευκους!

Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 53

2. AEK 53

3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)

6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)

7. Άρης 28 (22 αγ.)

8. Ατρόμητος 27

--------------------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24 (22 αγ.)

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16 (22 αγ.)

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (5μμ)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)

Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.