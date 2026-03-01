Βόλος - ΑΕΚ: Πέναλτι του Πήλιου μέσω VAR, 2-1 o Ουρτάδο
Ο Βόλος ανέκτησε προβάδισμα στον αγώνα με την ΑΕΚ στο κατάμεστο από 20.000 Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο, έπειτα από νέα παρέμβαση του VAR.
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος κάλεσε τον διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη να εξετάσει εποαφή της μπάλας με το χέρι του Σταύρου Πήλιου και ο Κοζανίτης ρεφ έδωσε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.
Ο Ουρτάδο ανέλαβε την εκτέλεση στο 61ο λεπτό και νίκησε τον Στρακόσα για το 2-1. Ο VAR είχε επέβει στο φινάλε του πρώτου μέρους όταν ανακλήθηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για χέρι του Μπουζούκη.
Θυμίζουμε πως ο Κόμπα είχε δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους και ο Βάργκα είχε ισοφαρίσει με κεφαλιά πριν το ημίχρονο.
