Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ γέμισαν το Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο και δημιούργησαν ατμόσφαιρα Νέας Φιλαδέλφειας.

Μπορεί να ήταν γνωστό πως το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα ήταν Sold Out για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο, όμως η εικόνα είναι ακόμα πιο... δυνατή, από ότι θα περίμενε ο οποιοσδήποτε.

Περισσότεροι από 20.000 Ενωσίτες έδωσαν δυναμικό παρών στο γήπεδο του Βόλου και δημιούργησαν συνθήκες... Νέας Φιλαδέλφειας, «βάφοντας» στα κιτρινόμαυρα τις εξέδρες και φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα της καρδιάς τους.

Θυμίζουμε πως η πόλη από νωρίς κινείται σε ρυθμούς... ΑΕΚ, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι γέμισαν τα μαγαζιά του Βόλου.