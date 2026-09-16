Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά τη νέα απώλεια βαθμών σε δεύτερο εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος, η αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ, ωστόσο πριν από αυτή υπάρχει ένας αγώνας Κυπέλλου απέναντι στον Πανσερραϊκό το απόγευμα της Πέμπτης (17/9, 17:45) στην Allwyn Arena.

Η Ένωση ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase με το διπλό επί του Νέστου και θέλει να κάνει το 2/2 και με ένα καλό σκορ που μετράει στον θεσμό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation, όπως συνηθίζει στο Κύπελλο. Στο ματς της Χρυσούπολης είχε αλλάξει όλη την ενδεκάδα του, με τον Σέρβο τεχνικό να προτίθεται να κάνει κάτι ανάλογο, περιμένοντας να δει σοβαρότητα.

Συνεπώς, όπως και στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη διοργάνωση, έτσι και απέναντι στον Πανσερραϊκό, ο Νίκολιτς θα παρατάξει μια ομάδα που δεν θα έχει «χημεία», με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού που υπάρχει στον θεσμό του Κυπέλλου.

Από τη στιγμή που ο Στρακόσια είναι εκτός με τραυματισμό και ο Μπρινιόλι αποτελεί τον βασικό γκολκίπερ στο πρωτάθλημα αυτή την περίοδο, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί ο ένας να είναι ο Μπαλαμώτης, με τον Καλοσκάμη να είναι ο άλλος νεαρός που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει, ενώ υπάρχει και ο Αλεξίου.

Από εκεί και πέρα παίκτες όπως οι Βίντα, Γκεοργκίεφ, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Ζοάο Μάριο και Ζούμπκοφ είναι από εκείνους που διεκδικούν δυνατά μια θέση στην ενδεκάδα, ενώ ενδεχομένως να υπάρξουν στο αρχικό σχήμα και ένα με δύο επιλογές που έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ως τώρα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.