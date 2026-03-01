Ηλιόπουλος: «Ημέρα γιορτής για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν προβοκάτορα»

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, από τα μεγάφωνα του Πανθεσσαλικού Σταδίου πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Βόλο.

Όπως σε κάθε γήπεδο εντός και εκτός συνόρων ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι στο πλευρό της ΑΕΚ και στον Βόλο. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου βρέθηκε ανάμεσα στους Ενωσίτες στην παραλία της πόλης και αποθεώθηκε.

Ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ πριν το ματς έστειλε μήνυμα στους περισσότερους από 20.000 φίλους της ομάδας του από τα μεγάφωνα του Πανθεσσαλικού και ζήτησε την πρέπουσα συμπεριφορά από όλους, ώστυε να μην δοθεί δικαίωμα σε κανέναν... προβοκάτορα.

«Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους μας. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η κατάλληλη. Δεν θα πέσει ούτε... χαρτάκι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν προβοκάτορα. Forza AEK!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος.