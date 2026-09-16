Κιτρινόμαυρο θα... βάψουν το Στάμφορντ Μπριτζ οι οπαδοί της ΑΕΚ καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαφάνισαν πάνω από 4.500 από τα 6.000 διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με τη Σαχτάρ!

Ήταν αναμενόμενο και γίνεται πράξη καθώς μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ κάνουν... φτερά από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό «παρών» στο Λονδίνο!

Η Ένωση μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στα αστέρια απέναντι στη ΛΑΣΚ, θα αντιμετωπίσει την ουκρανική ομάδα στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 14 Οκτωβρίου με τους οπαδούς της ΑΕΚ μέσα σε μερικές ώρες να εξαφανίζουν πάνω από 4.500 εισιτήρια!

Η ΑΕΚ έχει στη διάθεσή της 6.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση του Στάμφορντ Μπριτζ και όπως γίνεται αντιληπτό με τους ρυθμούς που φεύγουν σύντομα θα υπάρξει sold out.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ όχι μόνο από την Ελλάδα και την Αγγλία, αλλά και από διάφορες χώρες της Ευρώπης, θα στήσουν... κιτρινόμαυρο πάρτι στο Λονδίνο, ενώ δυναμικό «παρών» αναμένεται να υπάρξει και μια εβδομάδα αργότερα στο Μάντσεστερ για το ματς με τη Σίτι.