Την Κυριακή (1/3) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό, σε εκτός έδρας ματς, με τον Ποντένσε να παραμένει εκτός. Ελ Καμπί, Καλογερόπουλος, Κοστίνια και Ροντινέι πήγαν στου Ρέντη για ατομικό.

Ο Ολυμπιακός θέλει να χτίσει σερί νικών και μετά τον Παναιτωλικό στόχος δεν είναι άλλος από τη νίκη στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, από την εν λόγω αναμέτρηση, δεν θα υπολογίζει στον Ντανιέλ Ποντένσε ο οποίος δεν έπαιξε και στο Λεβερκούζεν λόγω ενοχλήσεων. Ο ίδιος λόγος κρατά τον Πορτογάλο στα πιτς και από το συγκεκριμένο ματς.

Από εκεί και πέρα, παρά το ρεπό που υπάρχει για λόγους αποφόρτισης, οι Κοστίνια, Ροντινέι, Καλογερόπουλος και Ελ Καμπί βρέθηκαν στου Ρέντη για να ακολουθήσουν το ατομικό τους πρόγραμμα.

Θυμίζουμε ότι ο Μαροκινός στράικερ διανύει και την περίοδο του Ραμαζανιού και γίνεται ειδική διαχείριση στη χρησιμοποίησή του.