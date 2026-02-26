Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στον Ποντένσε, αλλά και σε μερικούς ακόμα κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστας Νικολακόπουλος, αφού έκανε αρχικά μία αναδρομή στο παρελθόν και την απόβαση οπαδών της ομάδας στα Τρίκαλα, αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στον Ποντένσε, αλλά και σε μερικούς ακόμα κομβικούς παίκτες.

«Στο Champions League πέρασαν ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα συν τη Γαλατά και τη Μπόντο Γκλιμτ. Η υπέρβαση γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να πληρώσεις πολλά, όπως κάνει η Γαλατά. Ο δεύτερος είναι η υπομονή, όπως η Μπόντο που έχει οκτώ χρόνια τον ίδιο προπονητή. Πέντε χρόνια έχει την ίδια ομάδα», είπε αρχικά ο Νικολακόπουλος και τόνισε πως ο Ποντένσε ακόμα κι αν ήταν έτοιμος, θα βρισκόταν στον πάγκο με τη Λεβερκούζεν. Κι αυτό γιατί είχε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, πρόβλημα το οποίο είχε εμφανίσει και στους προηγούμενους μήνες.

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο που χρησιμοποίησε ο Μεντιλίμπαρ τον Έσε εναντίον της Μπάγερ Λεβερκούζεν, στη δυστοκία των ερυθρόλευκων, στον Ελ Καμπί, στον Ταρέμι και στους εξτρέμ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νικολακόπουλος