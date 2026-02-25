Το όνειρο του Champions League έσβησε για φέτος στον Ολυμπιακό και το Gazzetta σας αναλύει τον τρόπο για να βρεθεί ξανά του χρόνου ανάμεσα στα αστέρια.

Η ήττα από τη Λεβερκούζεν στο πρώτο παιχνίδι μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-2) αποδείχθηκε καταστροφική για τον Ολυμπιακό, ο οποίος το πάλεψε αλλά έμεινε στο 0-0 στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να αποχαιρετίσει το Champions League.

Το πρόσημο είναι θετικό καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να περάσουν από τη League Phase της διοργάνωσης και να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που το πετυχαίνει με το νέο φορμάτ. Ωστόσο, έχει μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί ξανά απευθείας στο League Phase της επόμενης σεζόν, με κάποιες προϋποθέσεις.

Η πρώτη και βασική, είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή οι Πειραιώτες είναι στην 2η θέση και στο -2 από την ΑΕΚ, οπότε πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους εκεί ώστε να διατηρήσουν τα σκήπτρα στην κορυφή της Stoiximan Superleague.

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει η ομάδα που θα κατακτήσει το Champions League, να έχει εξασφαλίσει την απευθείας είσοδο στο League Phase της διοργάνωσης για την επόμενη σεζόν από το πρωτάθλημα της, ώστε να ανέβει μία ομάδα από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Σε αυτή τη κατηγορία, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή πρώτος με 62.250 πόντους. Η μοναδική απειλή του είναι η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία απέχει 12.000 βαθμούς και βρίσκεται στους «16» του Conference League.

Πώς γίνεται οι Ουκρανοί να φτάσουν τον Ολυμπιακό; Εφόσον φτάσουν στα ημιτελικά έχοντας κάνει το απόλυτο νικών (που ισούται με 9 χιλιάδες βαθμούς) και έπειτα πετύχουν νίκη και ισοπαλία για να προκριθούν στον τελικό και να πάρουν και το bonus.

Άρα, συνοψίζουμε...