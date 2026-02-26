Όπως αναμενόταν, ο Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ήταν γνωστό πως για το «διαζύγιο» του Μανόλο Χιμένεθ με τον Άρη επέμενε μόνο η ανακοίνωση και πλέον έχουμε την τυπική ολοκλήρωση της συνεργασίας των δυο πλευρών. Οι Θεσσαλονικείς με λιτή ανακοίνωση 19 λέξεων επισημοποίησαν πως οι δυο πλευρές θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ενώ ευχήθηκαν καλή συνέχεια στον Ανδαλουσιάνο.

Η ισοπαλία με την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν το κύκνειο άσμα του πολύπειρου κόουτς στον «κίτρινο» πάγκο. Ο 62χρονος προπονητής σε 20 ματς πρωταθλήματος έχει 5 νίκες, 10 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Θυμίζουμε πως ήδη έχει αναλάβει τα καθήκοντα του ως νέος προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Manolo Jimenez και του εύχεται καλή συνέχεια».