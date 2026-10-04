Η Εθνική Γερμανίας προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις του Άρη ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα και ο Γιούργκεν Κλοπ συναντήθηκε με τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Άρη φιλοξενήθηκε η Εθνική Γερμανίας, ενόψει του αποψινού (21:45, Live από το Gazzetta) αγώνα της με την Ελλάδα για την 4η αγωνιστική της ελίτ Κατηγορίας του Nations League.

Οι Γερμανοί διεθνείς προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ στο προπονητικό των «κίτρινων», όπως άλλωστε είχε πράξει πριν μερικές ημέρες και η Ολλανδία του Τσάβι. Μάλιστα, ο Εκλέκτορας της Μάνσαφτ είχε συνάντηση με τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Η ανάρτηση του Άρη:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ, μετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ολλανδίας, φιλοξένησε σήμερα στις προπονητικές εγκαταστάσεις και την εθνική Γερμανίας, η οποία προπονήθηκε ενόψει του αποψινού αγώνα με την εθνική Ελλάδας.

Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας ευχαρίστησαν -με τη σειρά τους- την ΠΑΕ ΑΡΗΣ για την φιλοξενία.

Τον Γιούργκεν Κλοπ, τους ποδοσφαιριστές και τα στελέχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Γερμανίας υποδέχτηκαν ο team manager, Γιώργος Γκουγκουλιάς, ο προπονητής, Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς και μέλη του staff της ομάδας μας.