Η ΠΑΕ Άρης συνεχίζει τις παρεμβάσεις στο Νέο Ρύσιο, προσθέτοντας νέα μονάδα κρυοθεραπείας στις εγκαταστάσεις της.

Στην περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Νέου Ρυσίου προχωρά η ΠΑΕ Άρης, επενδύοντας αυτή τη φορά σε έναν τομέα που αφορά άμεσα την αποκατάσταση και την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την κατασκευή υπερσύγχρονης μονάδας κρυοθεραπείας στο προπονητικό κέντρο, σε συνεργασία με την Oxygon, ενισχύοντας έτσι τα μέσα που έχει στη διάθεσή του το ιατρικό και το τεχνικό επιτελείο.

Στόχος της νέας εγκατάστασης είναι να προσφέρει ακόμη καλύτερες συνθήκες αποθεραπείας μετά από απαιτητικές προπονήσεις και αγώνες, αλλά και να συμβάλει συνολικά στη διαχείριση της επιβάρυνσης των ποδοσφαιριστών.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη σταδιακή αναβάθμιση του Νέου Ρυσίου το τελευταίο διάστημα, με την ΠΑΕ να επενδύει στις προπονητικές εγκαταστάσεις και στις παροχές προς την ομάδα.

Άλλωστε, η βελτιωμένη εικόνα του προπονητικού κέντρου έχει ήδη βρεθεί στο προσκήνιο, καθώς τις προηγούμενες ημέρες οι Εθνικές ομάδες της Ολλανδίας και της Γερμανίας επέλεξαν τις εγκαταστάσεις του Άρη για τις προπονήσεις τους κατά την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης:

«Επενδύουμε στους πρωταγωνιστές μας, θωρακίζουμε την ομάδα μας!

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ περνάει στο επόμενο επίπεδο, αναβαθμίζοντας σταδιακά τις υποδομές της με την κατασκευή μιας υπερσύγχρονης μονάδας κρυοθεραπείας στο προπονητικό μας κέντρο, με την υπογραφή και την τεχνογνωσία του Επίσημου Χορηγού μας, Oxygon.

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η μεγιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών μας. Η νέα αυτή εγκατάσταση αποτελεί το κορυφαίο εργαλείο στα χέρια του ιατρικού και τεχνικού επιτελείου, εξασφαλίζοντας την άμεση και ιδανική αποθεραπεία μετά από κάθε απαιτητική προπόνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόληψη των τραυματισμών.»