Το οικογενειακό διπλό ολοκλήρωσε τον πιο απαιτητικό κύκλο δουλειάς του Άρη στη διακοπή, πριν από την τελική προετοιμασία για τον Βόλο.

Με το οικογενειακό διπλό που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Νέο Ρύσιο ολοκληρώθηκε ο κύκλος προπονήσεων αυτής της εβδομάδας για τον Άρη.

Ήταν το κλείσιμο ενός ιδιαίτερα απαιτητικού διαστήματος δουλειάς, στο οποίο η ένταση ανέβηκε αισθητά και το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση σε στοιχεία που θέλει να δει βελτιωμένα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Μέσα από το σημερινό δίτερμα, ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε την ευκαιρία να βάλει τους ποδοσφαιριστές του σε συνθήκες πιο κοντά σε πραγματικό αγώνα και να αξιολογήσει στην πράξη όσα δουλεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Οι παίκτες θα έχουν ρεπό την Κυριακή και τη Δευτέρα και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το πρωί της Τρίτης. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Άρης θα μπει ουσιαστικά στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο στις 11 Οκτωβρίου, στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με τη διεξαγωγή του οικογενειακού διπλού το πρωί του Σαββάτου στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε ο κύκλος των προπονήσεων αυτής της εβδομάδας.

Η τεχνική ηγεσία της ομάδας μας είχε την ευκαιρία, μέσω του σημερινού οικογενειακού διπλού, να δει τα όσα δούλεψαν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών, οι οποίες ήταν υψηλής έντασης.

Τόσο αύριο, Κυριακή, όσο και τη Δευτέρα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ θα έχουν ρεπό.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (06/10) στις προπονητικές εγκαταστάσεις, οπότε και θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο Elabet στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/10, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.»