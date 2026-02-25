Οι επιστροφές τεσσάρων ποδοσφαιριστών προσφέρουν επιλογές στον Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της πρεμιέρας του στην τεχνική ηγεσία του Άρη.

Αυτή η εβδομάδα έχει διδακτικό χαρακτήρα τόσο για τον Μιχάλη Γρηγορίου ο οποίος αποκτά μια πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές αλλά και τις συνήθειές τους στην καθημερινότητα της ομάδας όπως και για τους τελευταίους σε ότι αφορά τις τακτικές απόψεις του Έλληνα τεχνικού. Το θετικό για τον 52χρονο τεχνικό είναι ότι οι προπονήσεις διεξάγονται με εντονότερη συμμετοχή παικτών καθώς πλην των Γκαμπριέλ Μισεουί, Κώστα Γαλανόπουλο οι οποίοι παραμένουν στο στάδιο των θεραπειών και των ατομικών προγραμμάτων εκγύμνασης, οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεσή του.

Εξαίρεση συνεχίζει να αποτελεί ο Λορέν Μορόν καθώς ο Ισπανός επιθετικός ακολουθεί μέρη του ομαδικού προγράμματος και η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι (1/3) με τον Παναθηναϊκό θα ληφθεί στην αυριανή (26/2) προπόνηση. Το πιθανότερο είναι πάντως να μην μπει στο πλάνο για το αρχικό σχήμα.