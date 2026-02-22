Ο Μανόλο Χιμένεθ θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Άρη καθώς είναι οριστική η σχετική απόφαση από τους Καρυπίδη-Ρέγες!

Ο αγώνας με την Κηφισιά ήταν ο τελευταίος του Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία του Άρη καθώς είναι ειλημμένη η απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη αλλά και του Ρούμπεν Ρέγες για την απομάκρυνση του Ισπανού τεχνικού. Στην πραγματικότητα, αυτή υπήρχε εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα αλλά κάθε εβδομάδα... έπαιρνε ευκαιρία για την περαιτέρω παραμονή του στην ομάδα με την προσδοκία βελτίωσης της εικόνας της ομάδας αλλά και εξασφάλισης αποτελεσμάτων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ο Άρης είναι εξάλλου τρεις μήνες δίχως νίκη στην έδρα του και απέχει αρκετούς βαθμούς από την 5η θέση. Καλά-καλά απειλείται για απώλεια μιας θέσης στο 5-8. Σε σύνολο 26 αγώνων υπό την ηγεσία του Χιμένεθ, ο απολογισμός του Άρη είναι 9 νίκες, 11 ισοπαλίες και έξι ήττες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, Θόδωρος Καρυπίδης και Ρούμπεν Ρέγες αποφάσισαν την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ και με την επιστροφή του πρώτου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναμένεται να ολοκληρωθεί και επισήμως αυτή η συνεργασία. Αυτό που επιρρίπτουν στον Ισπανό τεχνικό οι επιτελείς του Άρη είναι ότι η ομάδα δεν παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση. Πλέον απομένει να φανεί η επόμενη επιλογή προπονητή. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής είναι υπέρ της πρόσληψης ξένου προπονητή.