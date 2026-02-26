Τα χρήματα που θα εισπράξει ο Βόλος στο ματς με την ΑΕΚ και το ρεκόρ του Παναθηναϊκού που σπάει η Ένωση. Πόσα εισιτήρια είχαν κοπεί σε ματς με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 18.000 οπαδών της στο ματς με τον Βόλο.

Το Πανθεσσαλικό απ' άκρη σ' άκρη θα κιτρινίσει, αφού αναμένεται για πρώτη φορά σε ματς πρωταθλήματος να ανοίξει και το νότιο πέταλο, αυτό που βρίσκεται δεξιά από τα επίσημα. Η διοίκηση του Βόλου, που όπως είναι γνωστό, έχει πάγια τακτική να δίνει εισιτήρια σε όλους τους μεγάλους. Το έχει κάνει με όλους, πλην του Άρη, γιατί όπως αναφέρει δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά κάποιες ζημιές που έγιναν στο παρελθόν.

Η Ένωση μάλιστα ενημέρωσε ότι για την αναμέτρηση τίθενται σε κυκλοφορία για τις ανάγκες των φιλάθλων της τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τα εισιτήρια

«Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».

Ο Βόλος γεμίζει το ταμείο του και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ και δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος σκέφτεται και το άλλο σκέλος, την εισροή χρημάτων στις επιχειρήσεις της πόλης. Ο κόσμος της ΑΕΚ, λοιπόν, επειδή η ομάδα είναι πρώτη και παίζει καλό ποδόσφαιρο, θα εκδράμει μαζικά στην πόλη της Μαγνησίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν φύγει 17.000-18.000 εισιτήρια και θ' ανοίξει και το νότιο πέταλο για πρώτη φορά σε αγώνα της Super League. Το sold out δεν είναι απίθανο και οι οπαδοί της Ένωσης θα καταγράψουν ρεκόρ στο συγκεκριμένο γήπεδο, σε ό,τι αφορά αναμέτρηση πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός με 15.000

Το ρεκόρ το έχει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα πήγαινε περίφημα τη σεζόν 2022-23, είχε σερί νικών στην αρχή κι έχασε τον τίτλο στο φινάλε. Στις 29/10/22 το τριφύλλι πήγε στο Πανθεσσαλικό για τη 10η αγωνιστική και οι παίκτες του αντίκρισαν ένα καταπράσινο γήπεδο. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν ή ξεπέρασαν τις 15.000.

Το ματς έγινε Σάββατο, Παρασκευή ήταν Εθνική Εορτή και η επόμενη αργία. Ό,τι έπρεπε για εκδρομή εκείνο το τριήμερο.

Η επίσημη καταμέτρηση και μ' αυτή θα πορευτούμε, είναι ότι διατέθηκαν στο ματς 14.882 εισιτήρια. Σ' εκείνο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 5-1 τον Βόλο. Ένα πάρτι εντός κι εκτός γηπέδου για το τριφύλλι.

Ακολούθησε ο Ολυμπιακός

Την ίδια σεζόν, στις 19/3/23 ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει με τον Βόλο για τα playoffs. Το Πανθεσσαλικό βάφτηκε στα ερυθρόλευκα αυτή τη φορά. Σ' εκείνο το ματς, για την πρώτη αγωνιστική οι Πειραιώτες νίκησαν άνετα 3-0 μπροστά σε σχεδόν 15.000 οπαδούς τους.

Πάλι θα αναφέρουμε τα επίσημα στοιχεία, όπως έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Super League. Σ' εκείνο το ματς διατέθηκαν 14.495 εισιτήρια. Δηλαδή, 387 λιγότερα, σε σχέση με το ματς Βόλος - Παναθηναϊκός.

Το μάξιμουμ της ΑΕΚ

Την περασμένη περίοδο η ΑΕΚ ήταν στο -3 από την κορυφή και πήγε να παίξει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στις 5/1/25 για την 17η αγωνιστική. Επικράτησε 4-2 και τα εισιτήρια που διατέθηκαν ήταν 9.597. Δεν ξεπέρασαν δηλαδή τις 10.000 όπως έγινε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Την περίοδο 2022-23, όταν και η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, έπαιξε στο Πανθεσσαλικό στις 28/12/22 για τη 15η αγωνιστική, νίκησε 4-0 και τα εισιτήρια ήταν 8.600. Τα περισσότερα εισιτήρια, λοιπόν, σε ματς του Βόλου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, δόθηκαν πριν από 13 και πλέον μήνες.

Την ερχόμενη Κυριακή οι οπαδοί της ΑΕΚ θα συντρίψουν την περσινή τους επίδοση και θα καταγραφεί ρεκόρ εισιτηρίων στο Πανθεσσαλικό σε ματς πρωταθλήματος. Μόνο απίθανο δεν φαίνεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τα εισιτήρια τις 20.000!

Ασύλληπτα έσοδα η ΠΑΕ Βόλος

Ας δούμε και πόσα χρήματα, κατά προσέγγιση φυσικά, θα βάλει στο ταμείο της η ΠΑΕ Βόλος. Το κάθε πέταλο χωράει 4.500-4.800 θεατές. Η ανατολική θύρα απέναλτι από τα επίσημα περίπου 3.500-4.000 θεατές. Η δυτική εξέδρα, αυτή με το σκέπαστρο στα επίσημα, που είναι διώροφη, χωράει περίπου 8.500 θεατές. Συνολικά το Πανθεσσαλικό, όπως αναφέρεται και στο σάιτ της ομάδας έχει χωρητικότητα 22.700 θεατές.

Ο Βόλος στο ταμείο του θα βάλει, λοιπόν, κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ! Ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου μπάτζετ δηλαδή. Τα εισιτήρια στα πέταλα κοστίζουν 20 ευρώ και στις θύρες στη δυτική και ανατολική πλευρά η τιμή είναι 30 ευρώ. Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος οι τιμές ήταν οι εξής: Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο): 30 ευρώ, Ανατολική εξέδρα (Θύρες 43-56): 30 ευρώ, Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42): 20 ευρώ.

Αν υποθέσουμε ότι στα πέταλα δοθούν περίπου 8.000 εισιτήρια, τα χρήματα θα είναι 160.000 ευρώ.

Με περίπου 3.500 εισιτήρια στην ανατολική εξέδρα, τα έσοδα είναι 105.000 ευρώ. Φτάνουμε στις 265.000 ευρώ. Στη δυτική εξέδρα, από τις 8.500 θέσεις, αν υποθέσουμε ότι θα δοθούν 6.500 εισιτήρια, γιατί υπάρχουν και οι χορηγοί και οι προσκλήσεις, τότε τα χρήματα θα είναι 195.000 ευρώ. Αν τα προσθέσουμε στις 265.000 ευρώ, φτάνουμε στο ποσό των 460.000 ευρώ! Αυτά φυσικά κατά προσέγγιση. Οι υπολογισμοί αφορούν μίνιμουμ 18.000 εισιτήρια, όσα αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ότι θα καταλήξουν σε χέρια φίλων της ΑΕΚ. Αν μη τι άλλο, το ταμείο του Βόλου θα γεμίσει και το συγκεκριμένο ποσό είναι 2-3 μεγάλα συμβόλαια για το επίπεδο του Βόλου.

Χρήμα και στην πόλη

Φυσικά η παρουσία 18.000-20.000 οπαδών της ΑΕΚ θα φέρει χρήμα και στις επιχειρήσεις της πόλης, ειδικά στο κομμάτι της εστίασης. Ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφετέριες θα δεχθούν αρκετό κόσμο. Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν διαμονή κι αυτό θα είναι σημαντικό για όσους ασχολούνται με τον τουρισμό.

Τα πρατήρια καυσίμων επίσης θα κινηθούν, οπότε αν υπολογίσουμε ότι κατά μέσο όρο ο κάθε οπαδός θα ξοδέψει 20-30 ευρώ, που είναι ένα λογικό ποσό, τότε ακόμα μισό εκατομμύριο ευρώ θα πέσει στην πόλη του Βόλου. Ένα εκατομμύριο συνολικά για ένα ματς 90 λεπτών...

