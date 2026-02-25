Ολυμπιακός: Όρθιος στην πιο δύσκολη πίστα, κάθε χρόνο ψηλά στην Ευρώπη

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta τον Ολυμπιακό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στο ποδόσφαιρο, στο υψηλό επίπεδο, έχει σημασία να στέκεσαι όρθιος στα πολύ δύσκολα στα οποία υπάρχουν μπροστά σου, αλλά παράλληλα και να κάνεις βήματα μπροστά. Κι ο Ολυμπιακός έκανε φέτος και τα δύο στην Ευρώπη.

Αφενός μεν μπόρεσε και ήταν ανταγωνιστικός απέναντι σε κάθε αντίπαλο του στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τους πάλεψε όλους, ακόμη και τα θηρία. Και την Μπαρτσελόνα, παρά τη βαριά εν τέλει ήττα του μέσα στη Βαρκελώνη, έως την υπερβολικά άδικη αποβολή του Έσε ήταν όρθιος. Έπαιξε τρεις φορές με το Νο 9 του ranking της ΟΥΕΦΑ, την Μπάγερ Λέβερκουζεν, φέρνοντας μία νίκη 2-0, μία ήττα 0-2 και μία ισοπαλία 0-0.

Αφετέρου δε ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του status. Πρόπερσι πήρε το Κόνφερενς Λιγκ. Πέρυσι ήταν 7ος στο Γιουρόπα Λιγκ, παίζοντας απευθείας στα νοκ άουτ τον Μάρτιο. Φέτος ήταν 18ος στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίζοντας στα νοκ άουτ τον Φεβρουάριο. Κάθε χρόνο και σε πιο δύσκολη διοργάνωση. Με επιτυχία. Με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη Νο 3 διοργάνωση και με προκρίσεις από τη League Phase τις δύο επόμενες σεζόν στις διοργανώσεις Νο 2 και Νο 1.

Όλα αυτά τα πιστώνονται οι παίκτες κι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Κι ολόκληρος ο οργανισμός, που δουλεύει για να βοηθάει την ομάδα. Λάθη έχουν γίνει. Απ΄ όλους. Αλλά πρωτίστως πάντα μετράει η μεγάλη εικόνα. Κι αυτή τους δικαιώνει, όλους. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς το σωστό είναι να μάθουν άπαντες από τα λάθη τους. Να δουν και οι παίκτες και ο προπονητής και ο οργανισμός τι δεν έκαναν σωστό και να το διορθώσουν ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής σεζόν.

Το σημαντικό είναι ότι αυτή την στιγμή έχουν μπει καλές βάσεις σε αυτή την διετία με τον Μεντιλίμπαρ. Με τις όποιες, ας τις πούμε έτσι, παραξενιές έχει, υπάρχει με τον ίδιο στο τιμόνι ένας Ολυμπιακός που στέκεται ψηλά στην Ευρώπη. Πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσει ο σύλλογος. Να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνει, να έχει τον δυνατό κορμό και να τον ενισχύει με φρέσκο αίμα, αλλά με καλύτερες επιλογές. Γιατί αποδεικνύει αυτή η ομάδα ότι το έχει.

Απουσιάζοντας πέντε χρόνια από το Τσάμπιονς Λιγκ, ο Ολυμπιακός έδωσε 10 αγώνες και τα αποτελέσματα του ήταν σχεδόν σε πλήρη ισορροπία, τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Θα ήταν πλήρης η ισορροπία εάν δεν έδειχνε ανέτοιμος το Σεπτέμβριο στην πρεμιέρα κόντρα στην Πάφο. Έπρεπε να την είχε κερδίσει στο Καραϊσκάκη, ώστε τα αποτελέσματα να ήταν 4-2-4. Και αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στο 1-1 με την PSV με την ισοφάριση στο 92’, να πήγαινε στο 5-1-4. Κι έτσι θα είχε καλύτερη κλήρωση, π.χ. με την Γκαραμπάγκ, κι όχι με την Μπάγερ Λέβερκουζεν…

Ακόμη κι έτσι, καλά είναι. Για να μην είμαστε αγνώμονες στο ποδόσφαιρο. Τελικά ο Ολυμπιακός έχασε τέσσερα ματς από τη Νο 1 στο ranking (Ρεάλ Μαδρίτης), από τη Νο 7 (Μπαρτσελόνα), τη Νο 8 (Άρσεναλ) και τη Νο 9 (Μπάγερ), την οποία όμως κέρδισε στο πρώτο μεταξύ τους ματς κι έφερε ισοπαλία στο τρίτο μεταξύ τους ματς. Για μία…τρίχα δεν κέρδισε τη Νο 23 ranking (PSV). Κέρδισε τη Νο 39 (Άγιαξ), όντας ο ίδιος Νο 33. Κέρδισε, όπως έπρεπε την Καϊράτ και την πάτησε με τη Νο 83 (Πάφο).

Αναφορικά με το χθεσινό παιχνίδι, το πρώτο πράγμα που λες είναι ότι ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα. Το δέυτερο ήταν ότι έπρεπε να παίξει από το α΄ ημίχρονο, όπως έπαιξε στο β΄, δηλαδή πιο επιθετικά.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός δεν είχε καλές διαιτησίες στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κι αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ούτε οι ορισμοί του Ιταλού αρχιδιαιτητή της ΟΥΕΦΑ, του Ροσέτι, στα δύο ματς με τη Λέβερκουζεν. Και στο Καραϊσκάκη ο Πορτογάλος Πινέϊρο και στο Λέβερκουζεν ο Άγγλος Όλιβερ, όλα τα μικρά μικρά σφυρίγματα τα έδιναν ξεκάθαρα στην Μπάγερ. Μάλιστα χθες, στο 63΄, δεν ήταν τόσο αθώο το γκρέμισμα του Γκαρθία από αντίπαλο σε εκτέλεση κόρνερ, με τον Ιταλό Ντι Μπέλο στο VAR να μην βλέπει τίποτα. Ο Όλιβερ, άλλωστε, είχε δείξει τις διαθέσεις του έναντι του Ολυμπιακού και στο 3-4 από τη Ρεάλ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Όπως κάναμε κριτική στον Μεντιλίμπαρ και στον Γκαρθία, στον πρώτο γιατί τον έβαζε και στο δεύτερο γιατί έπαιζε έτσι όπως έπαιζε, πρέπει σήμερα να καταγράψουμε την πολύ καλή εμφάνιση του έμπειρου Βάσκου μέσου, που δικαίωσε τον συμπατριώτη του για την επιλογή να τον χρησιμοποιήσει ως βασικό για πρώτη φορά μετά από κάμποσο καιρό στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ντάνι έκανε πάρα πολύ καλή ανασταλτική δουλειά, έκοψε πολλές μπάλες κι έκλεψε άλλες τόσες, όσες κανείς άλλος συμπαίκτης του-από δε ένα κλέψιμο του θα μπορούσε να έρθει και γκολ. Επιπλέον ορισμένες πάσες του μπροστά ήταν πραγματικά πολύ καλές. Και πήγε μία δύο φορές να χωθεί ως κρυφός φορ, έστω κι αν δεν του έκατσαν οι φάσεις. Είχε όντως κι ορισμένες κακές μπαλιές, αλλά γενικά έκανε πολύ καλή δουλειά, σαφώς καλύτερη από τον πιο χαμηλών στροφών Μουζακίτη και μας θύμισε τον περσινό καλό Γκαρθία και το πόσο πολύ είχε λείψει από την ομάδα τη φετινή σεζόν.

