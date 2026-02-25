Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάντλησαν και το δεύτερο πακέτο για το ματς με τον Βόλο, με τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί να φτάνουν πλέον τις 18.000 και το πρωί της Πέμπτης πάνε για sold out στο Πανθεσσαλικό!

Η... τρέλα των οπαδών της ΑΕΚ για το κυριακάτικο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό δεν έχει προηγούμενο με τους φίλους της Ένωσης να ετοιμάζονται να κάνουν ρεκόρ παρουσίας σε εκτός έδρας αγώνα.

Χθες είχαν φύγει 8.000 εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες, με τους οπαδούς της ΑΕΚ την Τετάρτη να εξαντλούν και το δεύτερο πακέτο εισιτηρίων που βγήκε, φτάνοντας τις 14.000!

Την ίδια στιγμή και ο Βόλος έχει διαθέσει άλλες 4.000 εισιτήρια, τα οποία όπως γίνεται αντιληπτό έχουν πάει σε χέρια οπαδών της ΑΕΚ, συνεπώς αυτή τη στιγμή 18.000 θέσεις του Πανθεσσαλικού για το ματς της Κυριακής έχουν ήδη πωληθεί!

Ο Βόλος αναμένεται να «κιτρινίσει» με τους οπαδούς της ΑΕΚ να ετοιμάζονται να κάνουν sold out στο Πανθεσσαλικό καθώς το πρωί της Πέμπτης στις 10:30 θα βγει προς πώληση και το τρίτο και τελευταίο πακέτο εισιτηρίων έπειτα από συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Κάτι που σημαίνει ότι αν εξαντληθεί και αυτό, το Πανθεσσαλικό θα είναι πραγματικά κατάμεστο από τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως η Ένωση είχε ζητήσει εξ αρχής όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια καθώς υπήρχε τεράστια επιθυμία από τους οπαδούς της ΑΕΚ από την Αθήνα και την επαρχία να βρεθούν την Κυριακή στον Βόλο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πράξη με το sold out να είναι προ των πυλών με 20.000 και πλέον φίλους της Ένωσης!